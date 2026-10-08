Avioneta pierde pista en el aeropuerto de Cuenca y moviliza a organismos de emergencia

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

Una avioneta perdió pista en el Aeropuerto Mariscal La Mar de Cuenca cerca del mediodía de este jueves 8 de octubre de 2026.

El incidente movilizó a varios organismos de emergencia hacia el norte de la capital azuaya, mientras las autoridades mantienen cerrada la circulación vehicular en el sector. En la aeronave viajaban dos ocupantes.

La aeronave privada llegaba procedente de Guayaquil y se encontraba en maniobras de aterrizaje cuando se produjo la emergencia. La avioneta terminó en las inmediaciones de la avenida Hurtado de Mendoza, en el sector de Milchichig.

ECU 911 coordina atención de emergencia en Cuenca

El ECU 911 informó que la alerta fue registrada a las 12:13 y confirmó una emergencia por pérdida de pista de una avioneta en el Aeropuerto Mariscal La Mar.

Para atender el siniestro aéreo en Cuenca se coordinó el despliegue de unidades del Ministerio de Salud, Cuerpo de Bomberos de Cuenca, Empresa de Movilidad (EMOV EP) y Policía.

Además, el ECU 911 mantiene el monitoreo en tiempo real mediante sus dispositivos de videovigilancia, mientras los equipos de primera respuesta trabajan en el lugar.

Tránsito cerrado en sector de Milchichig

La emergencia aérea en el norte de Cuenca también generó afectaciones a la movilidad. La circulación vehicular permanece cerrada en el área cercana al incidente, por lo que las autoridades recomendaron a los conductores tomar rutas alternas y transitar con precaución.

Personal de emergencia trabaja además para asegurar la zona y prevenir riesgos adicionales, entre ellos un posible incendio de la aeronave. El tránsito registra congestión en vías próximas a Milchichig y al aeropuerto de Cuenca.

Las circunstancias que provocaron la pérdida de pista todavía deberán ser determinadas por las autoridades aeronáuticas. Tampoco existe, hasta el momento, un reporte oficial definitivo sobre daños materiales o posibles afectaciones en el sector.

Los dos pasajeros están estables, según Dirección General de Aviación Civil

La Dirección General de Aviación Civil (DGAC) confirmó que la aeronave involucrada en la emergencia de este jueves 8 de octubre de 2026 procedía de Guayaquil y se salió de la pista del Aeropuerto Mariscal La Mar, en Cuenca. Tras el incidente, personal aeroportuario, equipos de emergencia y organismos de seguridad acudieron inmediatamente al lugar y activaron los protocolos de respuesta

https://t.co/SUvDLyUyUM — DGAC Ecuador (DAC) (@DGAC_Ecuador) October 8, 2026

La DGAC informó además que dos personas se encontraban a bordo de la aeronave y ambas están estables. La entidad señaló que la situación se encuentra controlada y que continuará difundiendo información a través de sus canales oficiales conforme existan nuevos datos confirmados.

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