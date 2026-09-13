Adulta mayor falleció dentro de avión en aeropuerto de Cuenca

Fecha de publicación: 13 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 13 de septiembre de 2026

Una mujer de aproximadamente 80 años falleció dentro de un avión que se preparaba para despegar la mañana de este domingo 13 de septiembre de 2026 desde el aeropuerto Mariscal La Mar de Cuenca.

La adulta mayor era pasajera de un vuelo que tenía como destino Guayaquil. El despegue estaba programado para las 07:25, pero la emergencia ocurrida dentro de la aeronave obligó a suspender la salida.

Pasajeros tuvieron que abandonar el avión

Según los testimonios de pasajeros, la mujer viajaba acompañada por otra persona. El fallecimiento ocurrió minutos antes de que el avión iniciara su vuelo.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente cuál fue la causa de la muerte de la pasajera.

Después de registrarse la emergencia, se activaron los procedimientos correspondientes dentro del aeropuerto cuencano.

Por protocolo de seguridad, todos los pasajeros tuvieron que descender de la aeronave y regresar a la sala de espera del aeropuerto Mariscal La Mar.

La Corporación Aeroportuaria de Cuenca informó en su cuenta de X que se activaron los protocolos establecidos después de conocerse la situación con una pasajera de una aerolínea.

Frente a la situación presentada con un pasajero de una aerolínea en el Aeropuerto Mariscal La Mar, informamos que CORPAC activó los protocolos correspondientes y brindó las facilidades necesarias para la atención oportuna de la emergencia. — Aeropuerto Cuenca (@Aeropuerto_CUE) September 13, 2026

La entidad señaló además que brindó las facilidades necesarias para atender la emergencia. No se proporcionaron detalles adicionales sobre las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento.

Vuelo reprogramado hacia Guayaquil

La emergencia modificó la programación del vuelo. La salida desde Cuenca hacia Guayaquil fue reprogramada para las 19:25 de este domingo.

Esto implica una espera de aproximadamente 12 horas frente al horario inicialmente establecido para el despegue.

La información disponible no precisa qué ocurrió con la acompañante de la adulta mayor después de la emergencia ni entrega detalles sobre las acciones realizadas dentro de la aeronave durante la atención de la pasajera.

Tampoco se ha informado sobre afectaciones a otros vuelos que operan desde el aeropuerto Mariscal La Mar.

La Corporación Aeroportuaria de Cuenca se limitó a confirmar la activación de los protocolos y la asistencia necesaria ante el hecho ocurrido dentro del avión.

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