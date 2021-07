Ejército ecuatoriano abre convocatoria para aspirantes a oficiales y tropa especialista

Redacción Elcomercio.com

El Ejército ecuatoriano abrió su proceso de selección y admisión 2021-2022 para aspirantes a oficiales especialistas a la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro (Esmil) y a personal de tropa de la Escuela de Formación de Soldados del Ejército (Esforce).

El Esmil busca perfiles en áreas de medicina con especialidad en fisiatría, medicina ocupacional, psiquiatría, traumatología, emergencia y desastres y medicina general; odontología general; psicología clínica; y administración general en finanzas y auditoría y contabilidad y auditoría.

Por su parte el Esforse requiere perfiles de salud con especialidades en enfermería, emergencias, bioquímico y farmacia y en imagen y/o rayos X; música; secretariado; administración financiera y comunicación social.

El proceso de postulación constará de cinco fases: inscripción; de evaluación médica, odontológica y de salud general; pruebas físicas con una ponderación del 30%; entrevista personal (20%); y el análisis de la hoja de vida (50%).

La fase médica, señala el Ejército en un comunicado conocido el 28 de julio del 2021, tiene la característica de excluyente; es decir que con base en los resultados médicos se decidirá si el aspirante continúa o no con su aplicación.

Las inscripciones estarán abiertas desde el próximo 9 de agosto hasta el 10 de septiembre del 2021.

¿Cuáles son los requisitos?

Los requisitos generales son: ser ecuatoriano de nacimiento; no registrar antecedentes penales o estar inmerso en procesos judiciales; no tener familiares hasta segundo grado de consanguinidad con antecedentes penales o procesos penales por narcotráfico, contrabando, secuestro, estafa, extorsión, etc.; no haber sido dados de baja del servicio activo de Fuerzas Armadas, Policía Nacional o Comisión de Tránsito; y no haber sido eliminado de un proceso de selección de las Fuerzas Armadas por haber presentado documentación adulterada o fraudulenta.

A estos requisitos se suman los específicos. En el caso del Esmil son:

Ser mayor de edad hasta los 35 años con cero meses y cero días a la fecha de ingreso a la escuela de formación.

Título profesional de tercer o cuarto nivel en los institutos de educación superior reconocidos por Senescyt.

Medir 1,60 centímetros en el caso de los hombres y 1,55 centímetros en el caso de las mujeres.

Para los aspirantes en medicina, odontología o enfermería presentar el certificado de haber finalizado el año de medicina rural.

Para los aspirantes en medicina y odontología que se graduaron a partir del año 2014 presentar el certificado de aprobación del Ceaces/CACES y para los aspirantes de carreras de Derecho presentar el carné del foro o Colegio de Abogados.

Los especialistas que hayan sido dados de baja durante su periodo de formación deberán someterse a un nuevo proceso de selección y admisión.

Los requisitos específicos para el Esforse, además de los generales, son:

Ser mayor de edad hasta los 35 años con cero meses y cero días a la fecha de ingreso a la escuela de formación.

Título profesional de tercer o cuarto nivel, título de técnico superior o tecnológico en institutos de educación superior reconocidos por Senescyt.

Medir 1,60 centímetros en el caso de los hombres y 1,55 centímetros en el caso de las mujeres.

Para los aspirantes a tropa especialistas músicos, el Ejército considerará para su ingreso el título de bachiller en la especialidad correspondiente.

Los especialistas que hayan sido dados de baja durante su periodo de formación deberán someterse a un nuevo proceso de selección y admisión.

El Ejército recalca que los postulantes que incurran en actos fraudulentos a lo largo del proceso o participen de actos de corrupción en actividades del proceso serás separados inmediatamente.

Además detalla que no considerarán reingresos para los aspirantes a oficiales y tropa que hayan sido dados de baja de las escuelas de formación militar o policial por mala conducta, por falta de adaptación a la vida militar aplicable en las tres Fuerzas y/o por ingresar con documentación adulterada o forjada debidamente comprobada.

Toda la documentación requerida será publicada en esmil.mil.ec y www.esforse.mil.ec .

Mire el prospecto de la convocatoria en este link.