Desde la madrugada del lunes 18 de agosto, un incendio forestal afecta la vegetación en la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas. Los bomberos de varias localidades intentan controlar el fuego.

Incendio continúa activo y recibe refuerzos

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos dio a conocer que el incendio forestal afecta la zona de protección del Parque Nacional Cotacachi-Cayapas, en los sectores de Apuela, Imantag, Purafo, Piñán, Pantaví y Pillavo, en la provincia de Imbabura.

Este incendio se ha visto avivado por la vegetación del páramo y por los fuertes vientos que soporta esta zona, por lo que se extendió hasta la parroquia de Imantag y sigue activo.

Hasta la tarde del martes 19 de agosto, se estimaba que la afectación alcanzaba las 1 022,82 hectáreas de cobertura vegetal.

El Ministerio del Ambiente (Maate), a través de guardaparques de la Reserva y refuerzos de las reservas Antisana, Cotopaxi, Pululahua, Cayambe, Coca, El Ángel y Pasochoa, realiza trabajos de control del fuego y sofocación.

En el lugar están presentes colaborando en las tareas de control de las llamas los bomberos de Cotacachi y de Urcuquí, técnicos del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate), guardaparques del Parque Nacional Cotacachi-Cayapas, personal del Plan Rupay, comuneros del sector Piñán, entre otros recursos de atención.

El GAD cantonal de Cotacachi, Maate y GAD de Imantag han provisto de refrigerios y kits de hidratación al personal que trabaja en la emergencia.

🔴 INCENDIO FORESTAL

Imbabura/ Cotacachi/ Apuela/ Purafo –zona de protección del Parque Nacional Cotacachi Cayapas.



SITUACIÓN ACTUAL:

Por causas desconocidas se produjo un incendio forestal en el Parque Nacional Cotacachi Cayapas, en un sitio de difícil acceso.



El incendio se… pic.twitter.com/OizMvE7DVk — Riesgos Ecuador (@Riesgos_Ec) August 18, 2025

La Secretaría Nacional de Riesgos activó la BRIF de Quito

La Secretaría Nacional de Riesgos, además, activó la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de Quito para apoyar en la atención del incendio.

Los bomberos de Quito salieron durante la madrugada de este miércoles 20 de agosto para apoyar en las labores de control del fuego que afecta la reserva.

El Cuerpo de Bomberos Quito destinó tres cuadrillas para estos trabajos y coordina acciones con el Cuerpo de Bomberos de Cotacachi.

La BRIF de Quito está conformada por 30 bomberos, equipos y herramientas especializadas para el combate de incendios forestales.

👨🏼‍🚒 #Cotacachi | Desde primeras horas de hoy, nuestra Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), inició operaciones en la Reserva Ecológica Cotacachi – Cayapas, para apoyar en el control del incendio forestal que afecta al sector.



👨🏻‍🚒 Al momento se ha designado tres… pic.twitter.com/7xzx0wBFTX — Bomberos Quito (@BomberosQuito) August 20, 2025

