El Servicio de Emergencias ECU911 informó este martes 19 de agosto sobre la atención que brindan los bomberos en un incendio forestal reportado en la Reserva Cotacachi Cayapas.

Bomberos de Cotacachi atienden incendio forestal

Desde la madrugada de este martes 19 de agosto, los bomberos intentan controlar un incendio forestal en la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas.

El incidente se registró en el sector Peñaherrera, provincia de Imbabura.

La llamada de aviso ingresó a la línea única de emergencias 911 a las 10:55 del lunes 18 de agosto y, de inmediato, se coordinó la atención para controlar la emergencia.

Desde la Sala Operativa del Servicio de Emergencias se coordinó con la movilización de recursos del Cuerpo de Bomberos de Cotacachi y el acompañamiento técnico de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).

Desde la SNGR se informó que, según los reportes de los guardaparques del Parque Nacional Cotacachi-Cayapas, el incendio está activo en las localidades de Piñán, Purafo, Pantaví y Pilavo.

Estas zonas son de difícil acceso, por lo que los bomberos y el personal de Riesgos tienen una dura jornada con el objetivo de controlar el fuego.

Hasta el momento, el incendio forestal ya ha consumido aproximadamente 1 000 hectáreas de bosque.

En el lugar están presentes colaborando en las tareas de control de las llamas los bomberos de Cotacachi y de Urcuquí, técnicos del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate), guardaparques del Parque Nacional Cotacachi-Cayapas, personal del Plan Rupay, comuneros del sector Piñán, entre otros recursos de atención.

El ECU911 recuerda a la ciudadanía que debe comunicarse de inmediato al 911 si detecta un incendio forestal o una columna de humo.

