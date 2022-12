Presidente Guillermo Lasso quiere cerrar el 2022 enfocado en la seguridad

Guillermo Lasso espera finalizar este año dando seguridad al país. Foto: Cortesía Presidencia

Redacción Elcomercio.com

El presidente Guillermo Lasso tuvo una entrevista televisiva la noche del jueves, 22 de diciembre de 2022, y dialogó sobre su interés de enfocarse en cerrar este año dando seguridad al país.

En el conversatorio, el mandatario se enfocó en la necesidad de contar con el apoyo de la Asamblea Nacional para las reformas constitucionales que permitan el trabajo conjunto entre la Policía y las Fuerzas Armadas.

Además, se dirigió a al Policía y les dijo: "Usen las armas (a la Policía) contra los delincuentes, decídanse a defender al ciudadano honesto. Disparen a quienes atenten contra la seguridad y la vida de las familias ecuatorianas inocentes. Todos aspiramos a vivir en un país más seguro".

Sobre la consulta popular y seguridad

Precisó la importancia del voto positivo en la Consulta Popular de febrero de 2023, que también va orientada principalmente en la seguridad. Habló por ejemplo de la extradición obligatoria, para que los delincuentes "paguen en donde cometieron los delitos". Aquí apuntó también a la "narcopolítica".

Asimismo, reiteró su compromiso de dotar las fuerzas del orden las herramientas necesarias para su labor, a través de inversiones públicas y privadas. Con ello, se mencionó la importancia de aumentar el número de policías y de controlar mejor el sistema penitenciario.

Señaló que cuando asumió la presidencia en 2021, vio que en el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) "había corrupción".

"Había personas que no podían salir porque no tenían dinero para pagar y seguían detenidos a pesar de haber cumplido su condena. Se revisarán los casos parar otorgar indultos, siempre y cuando no hayan matado ni herido a nadie", expresó.

Lasso habló sobre la Asamblea y el supuesto golpe

Al referirse a la labor de la Asamblea Nacional reiteró que espera "que trabaje en función de los ciudadanos". Destacó que la población "anhela vivir en paz". Y sobre el anuncio del supuesto golpe de Estado dijo: "Tenemos que ver la manera que el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial trabajen coordinadamente para combatir todos los problemas".

Reactivación económica en Ecuador

El presidente Lasso destacó su reciente visita a Estados Unidos, donde consiguió acuerdos de cooperación entre ambos países. También resaltó la apertura del Senado para iniciar un tratado de libre comercio bilateral.

Confirmó que para 2023 tiene programas pendientes. Espera llegar a 1 500 canchas en todo el país con el Hincha de mi Barrio, para “quitarles chicos a las bandas”. La inversión será de USD 10 millones. El Teatro del Barrio es algo similar, pero en cultura. Entre ambos sumarán más de 600 000 personas vinculadas a actividades positivas.

