El Gobierno ecuatoriano afirmó que el cierre de los pasos fronterizos con Colombia y Perú responde a criterios de seguridad nacional. Su decisión está orientada a combatir al crimen organizado que opera en las zonas limítrofes. Solo permanecen habilitados los pasos de Rumichaca (frontera norte) y Huaquillas (frontera sur).

La medida se enmarca en una estrategia estatal para reforzar el control fronterizo. Además, reducir actividades ilícitas y proteger a la ciudadanía frente al avance de economías criminales, informó el Régimen.

Anuncio oficial del cierre desde el 24 de diciembre

El pasado 24 de diciembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana anunció que Ecuador mantendría habilitado solo un paso fronterizo con Colombia y uno con Perú, argumentando razones de seguridad nacional.

En ese momento, la Cancillería no ofreció mayores detalles sobre los criterios técnicos que sustentaron la decisión ni sobre su duración.

Rumichaca y Huaquillas, los únicos pasos habilitados

Según la disposición oficial, el único paso autorizado hacia Colombia es el de Rumichaca, mientras que con Perú se mantiene operativo el paso ubicado en Huaquillas.

El cierre de otros accesos fronterizos busca concentrar los controles en puntos estratégicos, facilitar la vigilancia estatal y limitar el uso de rutas irregulares empleadas por organizaciones delictivas.

Reacciones en provincias fronterizas

La medida generó rechazo en varias provincias fronterizas, especialmente en Loja, donde el sector turístico y comercial expresó su preocupación por el impacto en la economía local.

Representantes de estos sectores advirtieron que la restricción del tránsito podría afectar el flujo de visitantes, el comercio binacional y las actividades productivas que dependen del intercambio fronterizo regular.

El Gobierno informó que este sábado 26 de diciembre se desarrolló una mesa de trabajo con alcaldes y representantes de asociaciones productivas de la provincia de Loja.

El encuentro buscó coordinar acciones que permitan atender las preocupaciones económicas locales, sin debilitar el control fronterizo ni las medidas de seguridad implementadas por el Estado.

Respaldo técnico y de inteligencia, según el Ministerio de Gobierno

El Ministerio de Gobierno señaló en un comunicado que la decisión está sustentada en análisis técnicos y de inteligencia.

La entidad explicó que el objetivo principal es cerrar el paso a economías criminales, evitar el uso de rutas ilegales y proteger a la población frente a delitos como la trata de personas, el contrabando, la minería ilegal, la extorsión y el sicariato.

