El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia informó que recibió una nota verbal del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador. La decisión unilateral adoptada por el Gobierno de Ecuador se relaciona con la política fronteriza.

Desde el pasado 24 de diciembre de 2025, se mantendrá habilitado solo el paso internacional de Rumichaca. Es el único punto fronterizo oficial entre ambos países.

Es una medida que impacta la movilidad binacional, el comercio transfronterizo y la dinámica económica regional, dijo el Gobierno de Colombia.

Más noticias

Así está el paso por Rumichaca

La Cancillería de Colombia confirmó que el Puente Internacional de Rumichaca continuará operando con normalidad, garantizando el tránsito regular de personas, vehículos y carga.

Lo hará conforme a los protocolos de control migratorio, aduanero y sanitario vigentes.

Este paso es estratégico para el comercio bilateral Ecuador Colombia, el transporte internacional y las exportaciones andinas, por lo que su funcionamiento resulta clave para la integración regional y la logística fronteriza.

Respuesta diplomática y compromiso binacional

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia respondió formalmente a la nota verbal ecuatoriana. Reafirmó su compromiso con el diálogo diplomático permanente y la coordinación bilateral.

El objetivo es preservar la dinámica habitual de los pasos fronterizos y proteger los intereses de las comunidades fronterizas.

Este enfoque busca evitar afectaciones al empleo local, al turismo fronterizo y a la economía de frontera, elementos sensibles para ambos Estados.

Seguimiento y coordinación institucional

Las autoridades colombianas anunciaron que mantendrán un seguimiento constante de la situación fronteriza, en coordinación con entidades de seguridad, migración y aduanas.

Desde Ecuador, el anuncio refuerza una estrategia de control territorial, ordenamiento fronterizo y prevención de delitos transnacionales, alineada con políticas de seguridad nacional.

La decisión de Ecuador con los pasos fronterizos con Perú

Hacia Perú, el paso habilitado será el Centro Binacional de Atención Fronteriza (Cebaf) de Huaquillas, que une a la provincia ecuatoriana de El Oro con el departamento peruano de Tumbes, en la frontera sur del país.