Gobierno asegura que destinó 25 millones de dólares para fortalecer los Dece en Ecuador

Fecha de publicación: 4 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de noviembre de 2026

El Gobierno destinó 25 millones de dólares entre noviembre de 2024 y mayo de 2026 para fortalecer los Departamentos de Consejería Estudiantil (Dece) del sistema educativo nacional. Así lo informó el secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, quien detalló que el plan incorporó a casi 4 000 profesionales para ampliar la cobertura de estos servicios de atención a estudiantes.

Según el funcionario, la incorporación de personal permitió elevar la cobertura de los DECE al 70% a escala nacional. El Ejecutivo prevé contratar a otros 1 000 profesionales durante el último trimestre de 2026, con el objetivo de superar el 80% de cobertura.

Casi 4 000 profesionales se incorporaron a los DECE

La inversión de 25 millones de dólares corresponde al periodo comprendido entre noviembre de 2024 y mayo de 2026. Durante esos meses, el Gobierno impulsó el fortalecimiento de los Departamentos de Consejería Estudiantil mediante la incorporación de personal especializado.

Neira señaló que el sistema educativo cuenta con casi 4 000 profesionales adicionales para ampliar la atención en los establecimientos. Esta incorporación elevó al 70% la cobertura nacional de los DECE, de acuerdo con las cifras que presentó el secretario.

Los Departamentos de Consejería Estudiantil cumplen un papel dentro de las instituciones educativas, pues brindan acompañamiento y atención a los estudiantes en el entorno escolar.

Un gobierno que le apuesta al futuro invierte hoy en educación.



Seguimos reduciendo una brecha histórica en educación: antes, la cobertura de los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE) no llegaba al 30%. Ahora, gracias al gobierno del presidente @DanielNoboaOk, esperamos… pic.twitter.com/rMknF2F82k — José Julio Neira (@JoseJulioNeira) November 5, 2026

Gobierno prevé contratar a otros 1 000 profesionales en 2026

El plan contempla una nueva incorporación de personal durante el último trimestre de 2026. El Gobierno prevé contratar a otros 1 000 profesionales para ampliar la presencia de los Dece en el país.

Con este grupo, el Ejecutivo busca superar el 80% de cobertura nacional. La meta representa un incremento de más de diez puntos porcentuales frente al 70% que registra actualmente el sistema, según los datos difundidos por Neira.

La contratación prevista para los últimos tres meses de 2026 forma parte de la siguiente etapa del fortalecimiento de estos departamentos. El funcionario no detalló el cronograma específico del proceso ni la distribución territorial de las nuevas plazas.

Cobertura de los departamentos de consejería estudiantil

Las cifras presentadas por el secretario de la Administración Pública muestran el avance que el Gobierno atribuye a la inversión y a la incorporación de profesionales en los Dece.

El objetivo de superar el 80% de cobertura plantea una ampliación del servicio a escala nacional. Sin embargo, la información difundida por Neira no especifica cuántas instituciones educativas cuentan actualmente con estos departamentos ni cuántos estudiantes reciben atención.

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