La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) ejecutó un operativo de control en el cantón Latacunga, en la parroquia Tanicuchí, sector Santa Ana. La Coordinación Zonal 3 lideró la intervención como parte de las acciones de vigilancia sanitaria que se aplican en la provincia de Cotopaxi. Se hallaron irregularidades en medicamentos y dispositivos.

Durante la jornada, los técnicos de Arcsa inspeccionaron varios establecimientos farmacéuticos. El procedimiento concluyó con la clausura de dos locales, tras detectar incumplimientos a la normativa vigente que regula el funcionamiento de este tipo de negocios.

Prácticas no permitidas en farmacias

En la inspección, Arcsa identificó la ejecución de prácticas invasivas dentro de establecimientos farmacéuticos. La normativa sanitaria prohíbe estas actividades en farmacias, ya que solo pueden realizarse en establecimientos de salud autorizados. Además, estos procedimientos deben contar con la supervisión directa de profesionales de la salud debidamente calificados.

La autoridad sanitaria recordó que el incumplimiento de estas disposiciones representa un riesgo para la salud de la población. Por esa razón, Arcsa mantiene controles permanentes para verificar que los locales cumplan con las condiciones legales y técnicas exigidas.

Productos irregulares e inmovilizados

Como resultado del operativo, Arcsa inmovilizó 957 muestras médicas. Entre los productos retirados constaban jaleas, comprimidos, cápsulas blandas, óvulos, tabletas, supositorios y suspensiones orales. Todos estos artículos se encontraban exhibidos en perchas de los establecimientos inspeccionados.

Además, los técnicos hallaron 24 aplicadores de madera caducados y 10 productos que no contaban con Registro Sanitario ecuatoriano. Estas irregularidades motivaron la clausura inmediata de ambos locales. Arcsa indicó que la medida busca proteger la salud de la ciudadanía y prevenir riesgos derivados del uso y la aplicación indebida de productos sujetos a control sanitario. La institución también exhortó a los establecimientos farmacéuticos a cumplir estrictamente la normativa vigente y recordó a la población que las prácticas invasivas deben realizarse solo en centros de salud autorizados.

