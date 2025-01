La Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) anunció el inicio del proceso de reclutamiento de bachilleres para oficiales y aerotécnicos, informó este jueves 9 de enero de 2025, la institución militar.

Las inscripciones se receptarán desde 13 de enero hasta 13 de febrero de 2025.

Los puestos para los que se abre el proceso de reclutamiento de bachilleres en la FAE

A diferencia del proceso de diciembre, que estaba dirigido a especialistas, esta nueva convocatoria está dirigida a los bachilleres y contempla varios requisitos.

La Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) informó a la el proceso de Reclutamiento Militar está abierto para dos categorías:

Oficial (piloto o técnico) que tiene una de formación de cuatro años en Salinas

que tiene una de formación de cuatro años en Aerotécnico (técnico o infante) que tiene una formación de dos años en Latacunga

Este proceso se habilitará para los jóvenes del país que cuenten con el título de bachiller y deseen servir a la patria desde las filas de la FAE.

Las inscripciones se receptarán desde 13 de enero hasta 13 de febrero de 2025, en el portal https://reclutamiento.fae.mil.ec.

El trámite es gratuito y se realiza directamente en nuestras oficinas de reclutamiento. La FAE aclara que tiene convenio con ninguna empresa externa.

Los requisitos para el proceso de reclutamiento de bachilleres en la FAE

Los requisitos para que los bachilleres del país puedan iniciar con este proceso de reclutamiento son:

a) Ser ecuatoriana/o por nacimiento.

b) Ser mayor de edad hasta los 21 años 11 meses y 30 días, a la fecha de ingreso a la escuela de formación militar.

c) Poseer el título de bachiller, para lo cual deberá presentar el Acta de Grado y Título de Bachiller, refrendado por el Ministerio de Educación del Ecuador.

d) No haber sido dado de baja del servicio activo de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional (con excepciones).

e) Acreditar condiciones médicas, físicas y psicológicas, que le permitan cumplir el régimen de entrenamiento, militarización y posterior cumplimiento de funciones en las Fuerzas Armadas.

f) Aprobar las pruebas psicológicas de aptitud.

g) Aprobar las pruebas psicotécnicas y psicológicas de confianza para este efecto.

h) Aprobar los exámenes académicos establecidos para este efecto.

i) Estado civil soltero y sin hijos, debiendo mantener estas condiciones durante todo el periodo de formación.

j) Las aspirantes mujeres, no deben encontrarse en estado de gravidez o periodo de lactancia.

Otros requisitos:

k) Estatura mínima, descalzos, para aspirantes a cadetes pilotos: Para mujeres, 163 cm / Para hombres, 165 cm

Estaturas máximas, descalzas, para aspirantes a cadetes pilotos, debido a las exigencias ergonométricas y características propias de las aeronaves de combate: para hombres y mujeres 190 cm.

I) Estatura mínima, descalzos, para aspirantes a cadetes técnicos: para mujeres, 160 cm / Para hombres, 165 cm

Estatura mínima, descalzos, para aspirantes a alumnos técnicos e infantes: para mujeres, 160 cm / Para hombres, 165 cm

m) No ser afiliada/o a ningún partido político.

n) Ubicarse dentro del cupo establecido, una vez finalizado el proceso de selección, situación que se basa en el promedio general alcanzado por el aspirante.

o) No podrán participar los aspirantes, que hayan sido dados de baja o separados del proceso de reclutamiento de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional, por haber ingresado o presentado documentación adulterada o forjada, debidamente comprobada; así como, haber sido detectado evadiendo o adulterando documentos, muestras (biológicas) o procedimientos establecidos para el reclutamiento.

p) El aspirante o algún familiar, hasta el primer grado de consanguinidad, no deberá registrar antecedentes penales o estar inmerso en procesos judiciales, vinculados en los siguientes delitos: narcotráfico, contrabando, trata de blancas, secuestros, extorsión, estafa, asesinato, lavado de activos, delincuencia organizada, minería ilegal y asociación ilícita.

q) Los demás determinados en las normativas correspondientes.

r) Cumplir con la normativa vigente de acceso a la educación superior, establecida por el ente regulador.