Esmeraldas, Sucumbíos y Pichincha tendrán lluvias durante el fin de semana, según el Inamhi

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

Las lluvias y tormentas se mantienen en las provincias de Esmeraldas, Sucumbíos y Pichincha este viernes 23 de octubre de 2026. A las 14:50, el reporte meteorológico advirtió que las precipitaciones persistirán durante las próximas horas y podrían extenderse hacia otras localidades del Litoral.

Tres provincias registran lluvias y tormentas

El reporte de las 14:50 identifica a Esmeraldas, Sucumbíos y Pichincha entre las provincias con presencia de lluvias y tormentas. Estos fenómenos podrían continuar durante las siguientes horas, según la previsión meteorológica.

Las condiciones descritas abarcan territorios de la Costa, la Amazonía y la Sierra. Esmeraldas forma parte del Litoral ecuatoriano, mientras que Sucumbíos se ubica en la región amazónica y Pichincha incluye sectores de la Sierra.

Las precipitaciones podrían extenderse al Litoral

La previsión meteorológica contempla que las lluvias alcancen otras localidades de la Costa ecuatoriana. La advertencia mantiene la atención sobre la evolución de las precipitaciones durante la tarde y las próximas horas.

La extensión territorial de las lluvias dependerá de la evolución de las condiciones atmosféricas. El reporte identifica esta posibilidad como parte del pronóstico vigente, aunque no detalla cuáles serán las siguientes localidades con precipitaciones.

Emergencias en Ecuador

Las intensas lluvias que afectan a varias zonas de Ecuador incrementaron el caudal de ríos y otros cuerpos hídricos. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos reportó el desbordamiento de 11 de estos afluentes en distintas localidades del país, según el corte de información de las 07:00 de este jueves 22 de octubre de 2026.

Las emergencias se registraron en las provincias de Guayas, El Oro, Zamora Chinchipe, Los Ríos y Esmeraldas. Los reportes identifican los ríos y esteros desbor3dados, así como las parroquias, los cantones y los sectores afectados. Ante la continuidad de las precipitaciones, las autoridades mantienen el seguimiento de las emergencias y recomiendan a la población tomar precauciones, especialmente cerca de las orillas de los ríos.

Guayas, El Oro y Zamora Chinchipe registran desbordamientos

En la provincia del Guayas, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos identificó tres cuerpos hídricos desbordados. El primero corresponde al río Balao, en el cantón Balao, parroquia Balao, en los sectores Bolívar y 9 de Octubre.

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