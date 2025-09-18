Un entrenamiento policial terminó en desgracia este jueves 18 de septiembre de 2025, en el cantón Quijos, en la provincia de Napo.

Entrenamiento policial dejó un uniformado fallecido

Según detalló el Cuerpo de Bomberos de Quijos, la entidad desplegó uniformados a penas conocieron de una emergencia en un río del sector Guagrayacu.

Al llegar, constataron que tres policías del Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (GEMA) fueron arrastrados por la corriente mientras realizaban un entrenamiento en un curso avanzado.

De manera inmediata se activó al personal operativo y a la Unidad de Rescate Acuático.

Los profesionales identificaron a dos policías al otro lado del afluente: uno sentado y otro acostado boca arriba.

Con técnicas especializadas y el uso de un bote, los uniformados cruzaron hasta donde los ciudadanos.

En el lugar, se comprobó que uno de los afectados falleció. Con cuidado, se rescató su cuerpo y al policía que sobrevivió al siniestro.

Otro policía está desaparecido y un tercero sobrevivió

Asimismo, los Bomberos conocieron de una tercera víctima que, en su afán de rescatar a su compañero, no logró salir del río.

El grupo de kayakistas de los Cuerpos de Bomberos del Chaco y Baeza realizaron un rastreo por la zona hasta el puente Renato. Sin embargo, no se logró dar con el policía desaparecido hasta las 17:30.

Las labores de búsqueda continuarán este viernes. Se estableció un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar los trabajos en el área delimitada.

Policía Nacional lamentó el fatal hecho

La Policía Nacional se pronunció al fatal hecho. A través de un comunicado, la entidad lamentó lo sucedido con el cabo segundo Jefferson Guzmán.

“Expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a sus familiares, amigos y compañeros, ante esta irreparable pérdida que enluta a toda la familia policial”, manifiesto la Institución.

“Su ejemplo de disciplina, sacrificio y entrega permanecerá vivo en nuestra memoria y nos impulsa a continuar firmes en nuestra misión de servir y proteger”, expresó el comandante de la Policía, Pablo Dávila.

