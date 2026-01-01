Un largo feriado se vive en Ecuador en enero de 2026, cuándo comenzó y hasta cuándo durará este descanso obligatorio por el Año Nuevo.

Más noticias

Hasta cuándo es feriado en Ecuador

El miércoles 17 de diciembre de 2025, Daniel Noboa firmó un decreto ejecutivo que amplió los días de descanso obligatorio en enero de 2026.

El Ejecutivo dispuso la suspensión de la jornada laboral en todo el territorio nacional, tanto para el sector público como para el privado, con el objetivo de extender el feriado de Año Nuevo del jueves 1 al domingo 4 de enero.

Año Nuevo en Ecuador con un feriado de cuatro días en enero

El feriado en Ecuador comenzó el 1 de enero de 2026 y se extenderá hasta este domingo 4 de enero, según el decreto firmado por el presidente Daniel Noboa.

Inicialmente, el descanso obligatorio era 1 de enero de 2026, que cayó jueves, y las labores debían comenzar el 2 de enero. Sin embargo, el feriado se amplió a cuatro días consecutivos, que terminarán este domingo.

Feriados nacionales 2026

Año Nuevo: jueves 1 de enero. (El presidente Daniel Noboa le sumó el viernes 2 de enero a este feriado)

Carnaval: lunes 16 y martes 17 de febrero.

Viernes Santo: viernes 3 de abril.

Día del Trabajo: viernes 1 de mayo.

Batalla de Pichincha: Domingo 24 de mayo, que se traslada al lunes 25 de mayo.

Primer Grito de la Independencia: lunes 10 de agosto.

Independencia de Guayaquil: viernes 9 de octubre.

Día de los Difuntos e Independencia de Cuenca: lunes 2 de noviembre y martes 3 de noviembre.

Navidad: viernes 25 de diciembre.

A este listado hay que sumarle el feriado de cada localidad, por ejemplo, en Quito se celebra la fundación de la ciudad el 6 de diciembre de cada año.

Revise el calendario de feriados hasta 2030

El Viceministerio de Turismo publicó el calendario oficial de los feriados nacionales que regirá en Ecuador durante 2026. El documento fija las fechas de descanso obligatorio, define los días que se trasladarán para formar fines de semana largos y facilita la planificación turística, laboral y académica para el próximo año.

Información externa: Los feriados en Ecuador