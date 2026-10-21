En Santa Elena el viento afectó al servicio de agua potable

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Los fuertes vientos registrados al mediodía de este miércoles 21 de octubre de 2026 causaron afectaciones en varios sectores de la provincia de Santa Elena. Las ráfagas pusieron en riesgo a turistas que practicaban parapente, desprendieron techos de cabañas y afectaron estructuras en espacios públicos.

Uno de los incidentes ocurrió en la comuna de San Pedro, donde tres turistas que practicaban parapente tuvieron que ejecutar maniobras de emergencia junto con sus pilotos para aterrizar. La fuerza del viento estuvo a punto de hacerles perder el control de los planeadores. Según moradores de la zona que auxiliaron a los visitantes, los afectados sufrieron golpes leves.

En la comuna de San Pablo, el viento desprendió el techo de dos cabañas. También se reportaron daños en las cubiertas del mercado de Santa Elena y del estadio Las Acacias.

Cortes de electricidad afectan el servicio de agua potable

Las ráfagas también afectaron el suministro eléctrico y provocaron la suspensión de operaciones de la planta potabilizadora Atahualpa, según informó la empresa municipal Aguapen EP.

La entidad comunicó que suspendió la distribución de agua potable en las cabeceras cantonales mientras sus equipos técnicos trabajan con personal de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) para estabilizar el sistema eléctrico.

Aguapen EP explicó que retomará de forma progresiva la distribución de agua potable una vez que el sistema eléctrico alcance estabilidad y la planta recupere sus condiciones operativas.

La interrupción del servicio de agua se suma a los daños materiales que los fuertes vientos provocaron en distintos puntos de la provincia.

Armada alerta a pescadores por las condiciones en altamar

Ante las condiciones meteorológicas, la Armada Nacional pidió a los pescadores tomar precauciones en altamar. La advertencia coincide con el pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), que anticipó lluvias intensas acompañadas de tormentas eléctricas en localidades del Litoral hasta este jueves 22 de octubre.

Las condiciones del tiempo mantienen la atención sobre las actividades marítimas y las zonas costeras, donde las ráfagas ya provocaron incidentes durante la jornada.

Seis provincias bajo alerta por oleaje

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos alertó sobre condiciones de oleaje en balnearios de seis provincias: Guayas, Santa Elena, Manabí, Esmeraldas y El Oro, además de las islas Galápagos.

El organismo identificó 41 playas dentro de la alerta. De ese total, 14 presentan un nivel de amenaza alto y 27 registran una amenaza media.

Las alertas por oleaje y el pronóstico de lluvias intensas coinciden con las afectaciones reportadas en Santa Elena durante este miércoles. Mientras tanto, los daños en cubiertas y la interrupción del suministro eléctrico mantienen la atención de las autoridades en varios sectores de la provincia.

Te recomendamos