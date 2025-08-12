La Dirección de Movilidad del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (Dirmov) informó las fechas del nuevo llamado al servicio militar voluntario.

En un comunicado, la entidad anunció el llamado de acuartelamiento que comenzará este miércoles 13 de agosto y finalizará el 14 de septiembre de 2025.

Requisitos para el acuartelamiento militar

La llamada al servicio militar voluntario está dirigida para hombres y mujeres.

Los jóvenes que deseen participar de este nuevo acuartelamiento deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Ser ecuatoriano

Tener de 18 a 21 años, 11 meses y 30 días

No haber sido dado de baja de ninguna escuela o instituto de formación militar o policial, por causas disciplinarias

No registrar sentencia condenatoria ejecutoriada penal, excepto por contravenciones

¡Jóvenes ecuatorianos! Si tienes entre 18 y 21 años, esta es tu oportunidad.

📅 13 y 14 de septiembre

📍 Unidades Militares, Bases y Centros de Movilización

Inscríbete en línea para el servicio militar voluntario

Quienes cumplan con estos requisitos deberán registrarse en línea, en el portal de la Dirmov, para luego presentarse en las bases y centros de movilización de Ecuador el sábado 13 y domingo 14 de septiembre.

Al ingresar a la página web encontrarás los procesos habilitados de la entidad. Elige ‘Servicio Militar‘ y a continuación da clic en ‘Regístrate aquí‘.

En el formulario que te aparecerá, deberás completar todos los datos requeridos:

Validación de identidad

Antecedentes y estudios

Datos personales

Datos de residencial

Elección de centro de acuartelamiento

Test Psicológico

Encuesta

La entidad realizará una investigación previa sobre antecedentes penales. Los calificados como idóneos serán informados para que continúen con el proceso, que incluye pruebas médicas.

Los días de la presentación deberás acercarte con dos mudadas de ropa civil, una de ropa deportiva, útiles de aseo personal y una mochila, maleta o caja.

