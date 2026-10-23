Ecuatoriano en Estados Unidos recibe condena federal y proceso de expulsión

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

La justicia federal de la ciudad de Worcester, Massachusetts, dictó resolución penal contra Luis Rolando Clavijo Tacuri, un ciudadano identificado como ecuatoriano en Estados Unidos que residía sin estatus migratorio regular en la localidad de Milford. El procesado, de 32 años, recibió una sanción judicial tras admitir su culpabilidad en el delito de reingreso indebido a territorio estadounidense con antecedentes de una deportación previa, situación que reactivó los trámites administrativos para su retorno forzoso hacia el Ecuador.

Sentencia judicial impuesta al ecuatoriano en Estados Unidos

La jueza de la Corte de Distrito de los Estados Unidos, Margaret R. Guzman, emitió la resolución condenatoria contra el ecuatoriano en Estados Unidos el pasado 20 de octubre de 2026.

El fallo determinó una pena equivalente al tiempo cumplido bajo custodia, correspondiente a 85 días de reclusión, lo que dejó al sentenciado a disposición directa de las instancias migratorias para iniciar su trámite de expulsión.

La Fiscalía federal había solicitado una sanción privativa de la libertad de siete meses de prisión, luego de que Tacuri se declarara culpable en septiembre de 2026 de la acusación formalizada en agosto de ese mismo año.

Primeras detenciones por conducir bajo influencia de alcohol

El historial legal del compatriota en el estado de Massachusetts incluye múltiples capturas vinculadas a infracciones viales graves.

Las autoridades de control migratorio localizaron por primera vez al ciudadano en octubre de 2015, mientras permanecía encarcelado en Holliston por operar vehículos bajo los efectos de sustancias o alcohol.

Dicho arresto representaba su tercera infracción registrada por la misma conducta delictiva de conducción bajo influencia en esa jurisdicción estadounidense.

Expulsión ejecutada en 2016 y posterior reingreso no autorizado

El seguimiento oficial detalla que los procedimientos sancionatorios concluyeron con una primera orden de expulsión cumplida hace una década.

En diciembre de 2016, los organismos migratorios ejecutaron la deportación formal de Clavijo hacia territorio ecuatoriano tras culminar sus procesos legales de entonces. No obstante, en una fecha posterior a su salida obligatoria, el procesado ingresó nuevamente de forma no autorizada al país norteamericano, hasta que el 27 de mayo de 2024 las fuerzas del orden lo detectaron nuevamente en la localidad de Milford.

El procedimiento judicial contó con la participación de varias agencias federales de control fronterizo y seguridad interna.

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