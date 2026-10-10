Chile expulsa a 15 ecuatorianos en su décimo vuelo de deportación de 2026

Fecha de publicación: 10 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 10 de octubre de 2026

15 ciudadanos ecuatorianos están entre los 56 extranjeros expulsados de Chile en un vuelo con destino a Bolivia, Ecuador y Colombia que salió este sábado 10 de octubre de 2026. El Gobierno chileno informó que suma 1 874 expulsiones en lo que va del año.

En el vuelo chárter de Andes Línea Aérea viajaron 21 colombianos, 20 bolivianos y 15 ecuatorianos. De las 56 personas, 45 fueron expulsadas por vía administrativa y 11 por causas judiciales, según las autoridades.

Chile suma 10 vuelos de expulsión

Este fue el vuelo número 10 desde el inicio de la Administración del presidente José Antonio Kast, en marzo pasado. El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, dijo que la frecuencia de estos vuelos es aproximadamente 3 veces superior al promedio mensual del gobierno anterior.

En 2025, último año completo del mandato de Gabriel Boric, Chile expulsó a 1 117 extranjeros. Entre las causas de expulsión por delitos, las autoridades mencionaron el ingreso al país por pasos no habilitados, además de casos de robo con intimidación, delitos relacionados con drogas y robos con violencia.

El Gobierno y la PDI concretaron la expulsión de 56 ciudadanos extranjeros hacia Bolivia, Ecuador y Colombia en el décimo vuelo chárter de 2026. Del total, 45 corresponden a medidas administrativas y 11 a resoluciones judiciales, entre ellos cinco personas con antecedentes policiales por robo, tráfico de drogas y violación. Con este operativo, las expulsiones en Chile ascienden a 1.874 en lo que va del año. — Tele13 Radio (@Tele13_Radio) October 10, 2026

Más de 10 000 personas salieron voluntariamente

Entre el 3 de enero y el 4 de octubre de este año, 10 345 extranjeros que habían ingresado a Chile por pasos no habilitados salieron voluntariamente, sin una medida de expulsión. La mayoría eran ciudadanos venezolanos: 8 243 personas.

Al sumar las expulsiones y las salidas voluntarias, Pavez contabilizó 12 219 personas durante 2026. Según el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, más de 330 000 extranjeros se encuentran actualmente en situación irregular en el país.

Además, diversos reportes estiman que hay más de 75 000 órdenes de expulsión pendientes de ejecución.

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