Ecuador ya cuenta con un calendario oficial de feriados hasta el 2030. El Viceministerio de Turismo, que ahora es parte del Ministerio de Producción, difundió el cronograma que fija 11 días de descanso obligatorio cada año.

El objetivo es facilitar la planificación de viajes, actividades laborales y educativas, así como la organización del sector turístico.

Calendario de feriados en Ecuador hasta 2030

El esquema publicado mantendrá el mismo número de feriados anual en los próximos cinco años. El documento ratifica que cada año contará con 11 días de descanso, definidos por ley, que aplican tanto en el sector público como en el privado.

Estos días no se recuperan ni se compensan con jornadas adicionales.

El Viceministerio acompañó la publicación con un mensaje en redes sociales: “Desde las playas hasta los Andes y la Amazonía, cada feriado es una oportunidad para descubrir más de nuestro país”.

Reglas para los feriados en Ecuador, en el calendario hasta 2030

Las normas establecen traslados según el día de la semana en que caiga la conmemoración:

Cuando ocurre sábado, pasa al viernes anterior.

Si coincide con domingo, se traslada al lunes.

En martes se adelanta al lunes.

En miércoles o jueves se traslada al viernes.

Año Nuevo, Carnaval y Navidad son excepciones y siempre se mantienen en su fecha.

Feriados que faltan en 2025

En este año ya se registraron varias jornadas de descanso: Año Nuevo con asueto adicional, Carnaval en marzo, Viernes Santo en abril, Día del Trabajo trasladado al 2 de mayo, Batalla del Pichincha conmemorada el 23 de mayo y el Primer Grito de Independencia, celebrado el lunes 11 de agosto.

