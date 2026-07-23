Ecuador brilla como invitado de honor en la FIL de Lima 2026

Este miércoles 22 de julio de 2026, Ecuador inauguró su participación como país invitado de honor en la trigésima edición de la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima).

Con un pabellón central inmersivo y una delegación de 40 autores, la nación despliega una propuesta cultural que integra literatura, música y biodiversidad hasta el 6 de agosto.

Ecuador protagoniza la trigésima edición de la FIL Lima

La trigésima edición de la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima) inició este miércoles 22 de julio. En esta ocasión, el encuentro literario más importante de Perú y uno de los referentes en América Latina designó a Ecuador como su país invitado de honor.

El evento, que se desarrolla por primera vez en el Centro de Exposiciones del Jockey, tiene previsto extender su agenda de actividades culturales hasta el próximo 6 de agosto.

La inauguración estuvo marcada por un fuerte componente de identidad andina. Durante el acto protocolar, el presidente de la Cámara Peruana del Libro, Ricardo Muguerza, subrayó el crecimiento constante de la feria tras tres décadas de vida.

La edición 2026 rinde tributo a la memoria del fallecido escritor Alfredo Bryce Echenique y conmemora el centenario del nacimiento de la reconocida poeta Blanca Varela.

Una experiencia cultural inmersiva

Ecuador ocupa el pabellón central de la feria con una delegación oficial compuesta por 40 autores de diversas disciplinas. La propuesta nacional trasciende el formato tradicional de las exposiciones literarias, integrando literatura, música, gastronomía y artes visuales.

Fabián Luzuriaga, presidente de la Cámara Ecuatoriana del Libro, resaltó la magnitud de la oferta presentada al público peruano: “Compartiremos con el público peruano más de 700 títulos y más de 2 000 ejemplares”.

El pabellón ha sido diseñado como un recorrido simbólico por el territorio ecuatoriano, destacando elementos icónicos como la línea ecuatorial, su relieve volcánico y la biodiversidad característica.

“Esperamos que quienes visiten este pabellón no solo lean nuestros libros, sino que recorran simbólicamente Ecuador. Un país puede leerse, y cuando un país deja de leerse, se deja de conocer”, enfatizó Luzuriaga.

Voces destacadas y talentos nacionales

La delegación ecuatoriana está integrada por figuras de renombre nacional. Entre los escritores y personalidades presentes en la capital peruana figuran la expresidenta Rosalía Arteaga, Leonardo Valencia, María Fernanda Heredia, Álvaro Samaniego, Andrea Crespo, Solange Rodríguez, Siomara España y Enoc Merino Santi.

La inauguración contó además con la participación de la Orquesta Sinfónica de Loja, cuya presentación musical acompañó la apertura del stand nacional.

El Viceministerio de Cultura destacó que esta delegación forma parte de la Política Nacional de Fomento a la Lectura, la Oralidad y el Acceso al Libro, una estrategia gubernamental que busca fortalecer el ecosistema editorial y promover la internacionalización de la literatura ecuatoriana.

Fortaleciendo los lazos históricos

La viceministra de Cultura y Patrimonio del Ecuador, Pamela Cortés, enfatizó durante el evento que este intercambio literario busca consolidar los vínculos históricos entre dos naciones unidas por su tradición.

Cortés recordó cómo figuras como Jorge Enrique Adoum encontraron en Perú lectores entusiastas, del mismo modo que poetas peruanos como Blanca Varela han sido leídos con profunda admiración en suelo ecuatoriano.

“¿Cuántas veces hemos cruzado una frontera sin movernos de un sillón con solamente abrir un libro? Esa es la propuesta de estos días: que sea un abrazo entre países y que el mapa que construyamos entre ecuatorianos y peruanos sea un poco más amplio”, afirmó la viceministra.

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