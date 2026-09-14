Dos pichones de cóndor andino serán rastreados en sus primeros vuelos por los Andes

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A dos pichones de cóndor andino se les instaló transmisores satelitales, microchips y bandas alares para estudiar sus movimientos, dispersión juvenil y supervivencia a largo plazo. Esto ocurrió en Pichincha y fue implementado por la Fundación Cóndor Andino Ecuador.
Los pichones llevan como nombre Garúa y Chasky; y tienen una edad aproximada de 5 meses de edad. Pertenecen a la especie Vultur gryphus.
Garúa y Chasky nacieron en libertad en dos sitios reproductivos de la provincia de Pichincha. Las especies fueron equipados con transmisores satelitales, microchips de identificación y bandas alares.
La fundación explica en un comunicado que su seguimiento permitirá documentar una etapa particularmente relevante de su desarrollo: la transición desde el sitio de reproducción hacia sus primeros desplazamientos y el posterior proceso de dispersión juvenil.
El monitoreo de las especies forma parte del Proyecto de Investigación y Conservación del
Cóndor Andino en Ecuador, y permitirá generar información científica de largo plazo sobre reproducción, movimientos, supervivencia y uso del territorio, y traducir este conocimiento en acciones de conservación.
“Esta información, complementada con observaciones y verificaciones de campo, contribuirá a comprender el uso de sitios de alimentación, descanso y otras áreas relevantes durante esta etapa de su vida”, explica la fundación en un comunicado.
El transmisor permite seguir sus movimientos a distancia; la banda alar facilita su identificación visual en campo; y el microchip proporciona una identificación individual permanente.
“El marcaje de Garúa y Chasky representa la continuidad de un proceso de investigación
que comienza mucho antes de la colocación de un transmisor”, explica la fundación.
El seguimiento de Garúa desde el 2017 ha permitido registrar seis pichones.; mientras que el seguimiento de Chasky desde el 2018, registra cinco especies. “El marcaje de ambos individuos permite ahora extender ese seguimiento más allá del nido y acompañar una nueva etapa de sus vidas en libertad”.
En esta nueva etapa, la fundación podrá -a través del monitoreo- acompañar sus primeros vuelos y desplazamientos por los Andes, comprender cómo utilizan el territorio y transformar esa información en conocimiento científico que contribuya a orientar acciones para la conservación del cóndor andino en Ecuador.
❓ ¿Quiénes son Garúa y Chasky y por qué fueron marcados con tecnología de monitoreo?
Garúa y Chasky son dos pichones de cóndor andino (Vultur gryphus), de aproximadamente cinco meses, nacidos en libertad en Pichincha. Fueron equipados para estudiar sus movimientos, dispersión juvenil y supervivencia.
El marcaje forma parte del Proyecto de Investigación y Conservación del Cóndor Andino en Ecuador, impulsado por la Fundación Cóndor Andino Ecuador.
❓ ¿Qué tecnologías se instalaron en los dos pichones de cóndor andino?
A Garúa y Chasky se les colocaron transmisores satelitales, microchips de identificación y bandas alares.
Cada tecnología cumple una función diferente: el transmisor permite conocer sus movimientos a distancia, la banda alar facilita su identificación visual y el microchip permite identificarlos de forma permanente.
❓ ¿Qué información permitirá conocer el seguimiento satelital de Garúa y Chasky?
El monitoreo permitirá conocer sus primeros desplazamientos, dispersión juvenil, uso del territorio y supervivencia a largo plazo.
La información también ayudará a identificar sitios de alimentación, descanso y otras áreas relevantes durante una etapa clave de su desarrollo, complementando los datos obtenidos mediante observaciones de campo.
❓ ¿Desde cuándo se realiza el seguimiento de Garúa y Chasky y qué se ha registrado?
El seguimiento de Garúa comenzó en 2017 y ha permitido registrar seis pichones, mientras que el de Chasky empezó en 2018 y registra cinco pichones.
Con la instalación de los dispositivos, el seguimiento podrá extenderse más allá de los nidos para acompañar los primeros vuelos y desplazamientos de ambos individuos por los Andes.
❓ ¿Cómo contribuirá el monitoreo de estos cóndores a su conservación en Ecuador?
Los datos obtenidos permitirán generar información científica de largo plazo sobre la reproducción, movimientos, supervivencia y uso del territorio del cóndor andino.
La Fundación Cóndor Andino Ecuador busca transformar esta información en conocimiento que ayude a orientar acciones de conservación y a comprender mejor las necesidades de esta especie en libertad.