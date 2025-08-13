Una nueva vida promete reforzar la conservación del cóndor andino en Ecuador.

El 11 de junio de 2025, el Bioparque Amaru celebró el nacimiento de su primera cría hembra de cóndor andino (Vultur gryphus) bajo técnicas de crianza asistida.

A 64 días de su llegada, la pequeña es un símbolo de esperanza para esta especie en peligro crítico.

Desde el primer día, la cría se mantuvo en una termo‑cuna que garantiza su temperatura corporal. Para reproducir el vínculo parental y evitar contacto humano, los especialistas usaron marionetas con la imagen y el olor de sus padres, Inti y Pacha.

El huevo se incubó de forma natural durante 64 días. Tras la eclosión, Pacha cuidó a su cría durante las primeras 24 horas antes de que fuera trasladada a la termo‑cuna.

Los expertos aplicaron protocolos de nutrición, hidratación, bioseguridad y revisiones médicas diarias, además de monitorear su crecimiento y estimular conductas propias de su especie.

Marionetas como guía parental para la cría de cóndor

El uso de marionetas permite que la cría reciba estímulos visuales y olfativos de sus padres, fomentando un comportamiento natural. “Cada alimentación y estímulo está cuidadosamente planificado para no interferir con su conducta futura”, explicó el MVZ Santiago Cárdenas.

Un avance para la conservación del cóndor

Este nacimiento refuerza el programa nacional de manejo y reproducción de cóndores andinos, liderado por el Grupo Cóndor y avalado por el MAATE.

Actualmente, solo existen tres parejas reproductivas bajo cuidado en Ecuador y, esta cría ofrece una oportunidad valiosa para ampliar la reserva genética de la especie.