¿Dónde votar en las elecciones 2026? Así puede consultar su recinto electoral

Fecha de publicación: 7 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de septiembre de 2026

El domingo 29 de noviembre de 2026, 13 827 643 ecuatorianos acudirán a las urnas para elegir a las autoridades seccionales y a siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). En total, los votantes definirán 5 749 autoridades principales para el periodo 2027-2031.

La preparación para esa jornada puede comenzar desde ahora. El Consejo Nacional Electoral (CNE) dispone de una herramienta en línea que permite a cada elector conocer dónde tendrá que votar y revisar si deberá cumplir una función en una Junta Receptora del Voto (MJRV). También existen datos que conviene revisar con anticipación, como el domicilio electoral que consta en el sistema.

Primero confirme si fue designado para una junta

Una de las primeras verificaciones que puede hacer un elector consiste en revisar si el CNE lo seleccionó como miembro de una Junta Receptora del Voto.

Para estos comicios, el organismo electoral escogió a 288 949 personas. Ellas tendrán a su cargo tareas durante la jornada electoral, entre ellas instalar las juntas, recibir los votos, realizar el escrutinio y enviar el material electoral.

La misma herramienta digital permite conocer esta información. Para ingresar, el ciudadano necesita tener a la mano su número de cédula y su fecha de nacimiento.

Después debe acceder a la plataforma oficial del CNE:

Consulte aquí su información electoral: https://lugarvotacion.cne.gob.ec/

Una vez que complete los datos solicitados, el sistema mostrará la información que corresponde al elector. Allí podrá identificar el recinto donde deberá sufragar y la circunscripción electoral asignada.

El CNE recomienda realizar esta comprobación antes del 29 de noviembre. De esta manera, el ciudadano podrá conocer con anticipación el lugar al que tendrá que acudir durante la jornada de votación.

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Revise qué se votará y qué pasó con el domicilio electoral

La jornada tendrá varias papeletas y cada una corresponderá a las dignidades que los ciudadanos elegirán. El CNE las distinguirá mediante colores.

Los electores escogerán:

23 prefectos y viceprefectos.

222 alcaldes.

909 concejales urbanos.

457 concejales rurales.

4 131 vocales principales de juntas parroquiales rurales.

Siete integrantes del Cpccs.

Las juntas tendrán, además, dos urnas. Los ciudadanos colocarán en la urna blanca las papeletas correspondientes a las autoridades seccionales. La urna café recibirá las candidaturas al Cpccs.

Otro punto que deben considerar quienes revisen sus datos es el domicilio electoral. El plazo para solicitar un cambio que tuviera efecto en las elecciones del 29 de noviembre concluyó el 17 de abril de 2026.

Esto significa que un trámite de cambio de domicilio realizado después de esa fecha no modificará el recinto que corresponde a las elecciones de noviembre. Ese cambio tendrá efecto en procesos electorales posteriores.

Por eso, antes de la jornada, el elector puede ingresar a la plataforma del CNE y comprobar qué información consta en el sistema. La consulta permite anticipar dónde votar y conocer si tendrá que integrar una Junta Receptora del Voto.

La elección del 29 de noviembre definirá las autoridades que ejercerán durante el periodo 2027-2031. La revisión anticipada de los datos electorales permitirá a los ciudadanos llegar a la jornada con la información necesaria sobre su participación.

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