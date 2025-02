La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), por las siglas en inglés) es una entidad federal independiente.

Se encarga de planificar y administrar la asistencia económica y humanitaria en el mundo. Esta se encuentra a puertas de desaparecer.

Donald Trump, el nuevo presidente de esa nación, en este 2025, anunció que la agencia podría desaparecer. De concretarse ese paso, la ayuda para el trabajo de organizaciones está en riesgo.

La Usaid es una entidad independiente creada por una ley del Congreso de EE. UU. La entidad destina recursos a ayuda humanitaria y a asistencia al desarrollo.

La agencia ha estado presente en Ecuador desde 1961. Impulsar el desarrollo económico y social, conservar el medio ambiente y responder a desastres naturales están entre las acciones.

Usaid cerró su misión en Ecuador, en septiembre de 2014. El Gobierno de Ecuador anunció que la cooperación con esta agencia quedaba congelada hasta que no se firmase un nuevo convenio bilateral sobre la materia.

En ese momento, durante el gobierno de Rafael Correa, la Cancillería ecuatoriana dijo que la falta de un nuevo acuerdo bilateral sobre el programa de cooperación entre ambos países impedía la ejecución de nuevos proyectos por parte de la agencia.

No obstante, como se detalla en la web de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador, continuó apoyando por medio de programas regionales durante casi siete años de ausencia. Y reabrió la misión en el país a finales de 2020.

Usaid colabora con el gobierno y la comunidad de Ecuador. Entre las acciones están: fortalecer los sistemas democráticos, conservar la biodiversidad del país y promover un crecimiento económico inclusivo y sostenible.

La entidad, al menos hasta antes de los últimos anuncios, se enfocaba en involucrar a los ciudadanos, el sector privado, la sociedad civil y las poblaciones marginadas.

Los programas de Usaid se han direccionado a mejorar la capacidad del gobierno para brindar servicios transparentes y centrados en los ciudadanos. También, en el apoyo a los grupos indígenas en la Amazonía.

La inclusión de migrantes y comunidades de acogida es otro de los ejes que había mantenido la agencia en Ecuador.

A la par, el cambio climático, la energía sostenible, el combate de la corrupción y los delitos ambientales, así como fortalecer la seguridad ciudadana.

Esos aportes estarían en riesgo tras el anuncio de Elon Musk, responsable del Departamento de Eficiencia Gubernamental en la administración de Donald Trump.

Él aseguró que habló con el Presidente sobre la Usaid y que le compartió su acuerdo con cerrarla. Por su parte, Trump, tras su llegada a la Casa Blanca, decidió congelar durante 90 días casi todos los fondos para los programas de ayudas en el exterior de la agencia.

El presupuesto en esa línea superó durante la Presidencia de Joe Biden los 60 000 millones de dólares.

Entre 2022 y 2023, el apoyo financiero bordearía los 500 millones de dólares. Al menos así se refiere en ForeignAssistance.gov, el sitio en línea de información del Gobierno de Estados Unidos sobre la asistencia de ese país.

En Ecuador, no menos de 22 000 organizaciones sociales se encuentran registradas a escala nacional, incluyendo fundaciones. La mayoría corresponde a corporaciones. Esto según el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).

Las corporaciones pueden ser de naturaleza asociativa, estable y organizada, conformada por un número mínimo de cinco miembros.

Las fundaciones, en cambio, se constituyen por la voluntad de uno o más fundadores. Estas organizaciones promueven el bien común de la sociedad, incluyendo las actividades para promocionar, desarrollar e incentivar ese bienestar.

Se cuentan los aspectos sociales, culturales, educacionales, ambientales, deportivos, etc.

