El multimillonario Elon Musk asegura que ha hablado con el presidente Trump sobre la Agencia de Ayuda al Desarrollo Internacional (Usaid) y le ha dicho que está de acuerdo en cerrarla, informó este lunes Axios. Musk es el actual responsable del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) en la administración Trump.

Musk explicó durante un debate nocturno esta madrugada en una de sus compañías, X Spaces, que ha repasado los problemas de Usaid en detalle con Trump y le preguntó varias veces si estaba seguro de que quería cerrarla y aceptó hacerlo, según el medio estadounidense.

Las declaraciones sobre el futuro de la agencia por parte de Musk, uno de los principales apoyos de Trump en su nuevo gobierno, siguen a la decisión del presidente republicano de congelar durante 90 días casi todos los fondos para los programas de ayudas en el exterior de Usaid, cuyo presupuesto superó durante la Presidencia de Joe Biden los 60 000 millones de dólares.

Israel y Egipto están exceptuados de la congelación de fondos de este organismo, que en 2023 ayudó a 180 países, con Ucrania a la cabeza (más de 17 000 millones de dólares), seguido de Israel (3 300 millones), Jordania (1 686 millones) y Egipto (1 500 millones de dólares).

Axios informa además de que representantes del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), que el multimillonario encabeza, habían visitado la sede de Usaid en Washington y accedieron a espacios clasificados y datos de ciudadanos estadounidenses.

Desde que Trump accedió a la Casa Blanca para un segundo mandato, la Usaid, una agencia federal independiente responsable de planificar y administrar la asistencia económica y humanitaria en el mundo, ha estado en el punto de mira de su administración y, especialmente, de Elon Musk.

El multimillonario de origen sudafricano calificó este domingo en su red social X a Usaid de “organización criminal” y agregó que “es el momento de que muera”.

Trump también llegó a decir el pasado domingo que la agencia, creada en 1961 y que cuenta con más de 10 000 empleados, estaba dirigida por “lunáticos radicales”.

Mientras, los demócratas del Senado estadounidense escribieron el domingo una misiva al secretario de Estado, Marco Rubio, exigiendo respuestas sobre la visita del personal de DOGE a Usaid y la posterior suspensión de licencia del personal superior de la agencia responsable de administrar la ayuda exterior civil y la asistencia para el desarrollo.

Tanto la página web de Usaid como sus cuentas en redes sociales han sido canceladas.

La congelación de la actividad de Usaid o su cierre pone en riesgo a los programas que dependen de la ayuda de millones de dólares que presta a otros países con el fin de mejorar las condiciones de vida a través de oportunidades económicas lícitas, la construcción de capacidad institucional local para responder a las necesidades sociales o la ampliación del acceso a los servicios financieros, entre otros.

