15 días se podrá conocer quién operará el Metro de la capital

Recorrido desde la parada de La Magdalena hasta la estación San Francisco como parte de las pruebas del Metro. Foto: El Comercio

Evelyn Jácome. Editora (I)

Un consorcio conformado por la empresa francesa Trasnsdev y el Metro de Medellín (de Colombia), por un lado, y por otro la empresa Metro de Sao Paulo ( de Brasil), son las dos interesadas en asumir la operación. Hay tareas pendientes.

11 años después de haber empezado con el proyecto Metro de Quito, la capital está a punto de contar con un operador. El 15 de julio se conocerá al seleccionado: el consorcio entre la empresa francesa Trasnsdev y el Metro de Medellín (Colombia), o la empresa Metro de Sao Paulo (Brasil).

El proceso de selección arrancó en noviembre 2021, a pesar de que debió hacerlo idealmente dos años antes, explica el experto en movilidad Alfredo Viteri. Pero la falta de decisión de las últimas alcaldías puso al proyecto contra el reloj. Ahora, seis meses antes de que el Metro empiece a servir a la población, la selección está en la recta final. En marzo se lanzó el proceso con 11 interesados de ocho países, cinco de ellos visitaron el proyecto. Hasta el 22 de junio se presentaron las dos ofertas finales.

¿Por qué solo dos interesados? Efraín Bastidas, gerente de la empresa Metro, aclara que son tres empresas pero dos hicieron un consorcio. Al final con la ganadora se terminará entablando una relación de gobierno a gobierno, pues las tres firmas son de titularidad pública. Bastidas insiste en que parte de un estudio revisaron 45 metros a escala mundial y concluyeron que el 90% de ellos son operados por empresas públicas. Esta modalidad permite un régimen especial simplificado, con lo cual se acortan los tiempos.

Por el momento, la comisión técnica analiza las propuestas con el apoyo de su principal asesor: la empresa española Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña, con quien se tiene un contrato para la búsqueda del operador.

¿Qué se va a evaluar?

Se analizará, por ejemplo, su experiencia. El Metro de Medellín cuenta con 30 años de experiencia, y mueve a más de 1,2 millones de personas al día. Actualmente maneja líneas de Metro, tranvía y metrocables. La empresa francesa, con la que la colombiana conformo el consorcio, trabaja en 18 países de cinco continentes y es de las tres empresas ferroviarias más grandes del mundo. Por otra parte, la de Sao Paulo es una firma grande que cuenta con 13 líneas, 400 kilómetros de red y moviliza más de cinco millones de viajeros al día.

La comisión verifica que cumplan con los requisitos y planillas. Por ejemplo, entre los pedidos está que el operador garantice que puede mover trenes cada cinco minutos en hora pico, que cumpla los tiempos de viaje, que pueda operar de 06:00 a 23:00.

Se exige servicio puntual, estaciones limpias, mantenimiento al sistema, a las estaciones y a la red eléctrica. También que traiga seis gerentes ferroviarios con al menos 15 años de experiencia en este sistema. En esta etapa, además, se revisa el precio de la oferta.

Bastidas señala que la empresa tenía estructurado el cálculo de los costos de operación y los compararán con los de los interesados. Como el concurso aún no termina, no pueden revelar cuánto le costará a la capital poner a operar el Metro. Gissela Chalá, concejala miembro del directorio del Metro, indica que uno de los temas que no se va a analizar es la tarifa porque ya está definida. El Concejo Metropolitano aprobó en el 2019 que será de USD 0,45 centavos.

Sin embargo, Chalá asegura que esa tarifa fue fijada con la suposición de que el Metro tendría alrededor de 400 000 pasajeros día, pero ahora, les han informado a los ediles que serían 200 000. Chalá insiste en que se debe trabajar en la creación de corredores y en reestructurar rutas y frecuencias para garantizar pasajeros al Metro.

Lo que se viene

Una vez que se conozca al ganador se debe realizar el proceso para la firma del contrato, que se prevé para agosto próximo. Desde ese mes hasta diciembre tendrán que concluir las pruebas. Además, deberá contratar personal operativo, que será entre 400 y 600 personas entre conductores, maquinistas, supervisores, y demás. La mayoría serán con perfiles técnicos y tecnológicos. Bastidas admite que aún están pendientes varios aspectos, como, por ejemplo, los protocolos de emergencia en caso de robos, atentados, amenazas, etc. Asegura que están trabajando con la Policía, el Ejército y el ECU 911 para que estén listos antes de que empiece la operación.

Otro de los temas en los que se debió haber trabajado desde hace años es la cultura Metro, para que los ciudadanos que viven en la capital aprendan a coexistir con el nuevo sistema de transporte. Apenas el gerente asumió el cargo, en octubre pasado, puso en marcha el proceso de contratación. Asegura que se analiza poner a operar el Metro capitalino por las festividades de Quito, el 6 de diciembre.