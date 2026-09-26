Día de la Bandera Nacional: ¿por qué se celebra el 26 de septiembre y qué significan sus colores?

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 26 de septiembre de 2026

Ecuador conmemora este sábado 26 de septiembre el Día de la Bandera Nacional, una fecha dedicada a rendir homenaje a uno de los principales símbolos patrios del país.

La conmemoración tiene su origen en 1860 por una disposición clave del entonces presidente Gabriel García Moreno.

¿Por qué se celebra el Día de la Bandera el 26 de septiembre?

La conmemoración tiene su origen en 1860, cuando el entonces presidente Gabriel García Moreno dispuso que la bandera nacional retomara los colores de la antigua Gran Colombia en líneas horizontales: amarillo, azul y rojo.

La decisión fue ratificada un año después por la Convención Nacional.

Posteriormente, en 1955, el Congreso Nacional estableció oficialmente el 26 de septiembre como el Día de la Bandera Nacional, con el propósito de rendir homenaje a este símbolo patrio. Esta fecha fue oficializada en el Registro Oficial 1272, de acuerdo con la página de la Gobernación de Napo.

🇪🇨 Nuestra bandera lleva los colores de una historia que nos une y representa. Este 26 de septiembre, conmemoramos con orgullo el Día de la Bandera Nacional. 💛💙❤️ pic.twitter.com/1A6JdjkaRu — Comunicación Ecuador 🇪🇨 (@ComunicacionEc) September 26, 2026

La bandera ecuatoriana comparte similitudes con las de Colombia y Venezuela. Este hecho resalta el legado bolivariano del Ecuador y su conexión con otros países de la región. El uso de estos colores representa la lucha por la libertad y la identidad nacional.

¿Qué significan los colores de la bandera de Ecuador?

Cada uno de los tres colores de la bandera ecuatoriana tiene un significado, que representa la historia del país desde su independencia.

El diseño de la bandera ecuatoriana se inspira en el general Francisco de Miranda, precursor de la independencia de América del Sur. Este diseño fue adoptado posteriormente por las repúblicas de Ecuador, Colombia y Venezuela.

El amarillo simboliza el oro, la riqueza y los recursos naturales de Ecuador.

El azul representa el océano y el cielo ecuatoriano.

El rojo, en cambio, simboliza la sangre derramada por los héroes en las luchas libertarias.

🇪🇨 Nuestra Bandera nos une, nos representa y nos recuerda quiénes somos.



Hoy rendimos homenaje a nuestro Tricolor Nacional, símbolo de nuestra historia, identidad y orgullo.



💛💙❤️ ¡Viva nuestra Bandera! ¡Viva el Ecuador! 🇪🇨✨ pic.twitter.com/Hyw70WGGDH — Ejército Ecuatoriano (@EjercitoECU) September 26, 2026

Juramento de la bandera

Como parte de esta jornada, más de 261 000 estudiantes de tercero de bachillerato, pertenecientes a 4 101 instituciones educativas, rindieron homenaje a la Bandera Nacional este 2026.

“Hoy, una nueva generación levanta su voz y jura defender los valores que nos unen, honrar nuestras raíces y construir, con compromiso y esperanza, el futuro del Ecuador”, señaló el Ministerio.

La importancia del Día de la Bandera

La celebración del Día de la Bandera es un momento para fortalecer el respeto hacia este símbolo patrio. En cada rincón del país, se llevan a cabo ceremonias que reafirman el orgullo nacional y la unidad del pueblo ecuatoriano. La bandera no solo representa la historia, sino también los valores que unen a todos los ecuatorianos.

Pregunta frecuentes sobre el Día de la Bandera

❓ ¿Por qué Ecuador celebra el Día de la Bandera el 26 de septiembre?

El Día de la Bandera Nacional se celebra cada 26 de septiembre desde que el Congreso Nacional estableció oficialmente esta fecha en 1955.

La conmemoración se relaciona con la decisión de Gabriel García Moreno de 1860 de recuperar los colores amarillo, azul y rojo de la antigua Gran Colombia para la bandera ecuatoriana. La disposición fue ratificada en 1861.

❓ ¿Qué significan los colores de la bandera de Ecuador?

El amarillo representa el oro, la riqueza y los recursos naturales; el azul simboliza el océano y el cielo; y el rojo representa la sangre derramada por los héroes de las luchas libertarias.

El diseño tricolor tiene relación con el legado independentista de Francisco de Miranda y fue adoptado también por Ecuador, Colombia y Venezuela.

❓ ¿Cuándo se estableció oficialmente el Día de la Bandera Nacional en Ecuador?

El Congreso Nacional estableció oficialmente el 26 de septiembre como Día de la Bandera en 1955.

La fecha consta en el Registro Oficial 1272 y busca rendir homenaje a la bandera como uno de los principales símbolos patrios del Ecuador.

❓ ¿Cuántos estudiantes participaron en el juramento a la bandera en Ecuador en 2026?

Más de 261 000 estudiantes de tercero de bachillerato participaron en el homenaje a la Bandera Nacional en 2026.

Los estudiantes pertenecen a 4 101 instituciones educativas del país y participaron en ceremonias de juramento como parte de la conmemoración del Día de la Bandera.

❓ ¿Qué representa la bandera para Ecuador?

La Bandera Nacional representa la historia, la identidad y la unidad del Ecuador.

Su conmemoración busca fortalecer el respeto hacia este símbolo patrio mediante ceremonias y actos cívicos que reúnen a estudiantes y ciudadanos en distintas partes del país.

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