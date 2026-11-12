La desnutrición crónica infantil baja al 16,4 % en menores de dos años en Ecuador

Fecha de publicación: 12 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 12 de noviembre de 2026

La desnutrición crónica infantil afecta al 16,4 % de los niños menores de dos años en Ecuador. El indicador registra una disminución de 2,9 puntos porcentuales frente a 2024, cuando alcanzaba el 19,3 %, según los resultados más recientes de una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). La medición corresponde al período 2025-2026 y la Vicepresidencia de la República presentó los datos el miércoles 11 de noviembre de 2026.

La vicepresidenta María José Pinto anunció la cifra durante un evento organizado por una empresa privada. En ese espacio también presentaron una iniciativa orientada a contribuir a la prevención de la desnutrición crónica infantil. Según la Vicepresidencia, la reducción equivale aproximadamente a 18 000 niños menores de dos años que ya no presentan esta condición respecto de la medición anterior.

La desnutrición afecta más a los niños de las zonas rurales

Los resultados del INEC muestran diferencias entre las zonas rurales y urbanas del país. En el área rural, la desnutrición crónica infantil alcanza al 20,7 % de los menores de dos años. En cambio, en las zonas urbanas la prevalencia llega al 14,5 %.

La diferencia evidencia una mayor incidencia de esta condición entre los niños que viven en el campo. Aunque el indicador nacional para los menores de dos años se ubicó en 16,4 %, la prevalencia cambia según el lugar de residencia.

La encuesta también presenta datos sobre los niños menores de cinco años. En este grupo de edad, la desnutrición crónica infantil registra una prevalencia nacional del 16,9 %, de acuerdo con la información publicada por el INEC.

Las cifras corresponden a los resultados de la medición realizada entre 2025 y 2026. La comparación con el registro de 2024 permite observar una reducción en el indicador de los menores de dos años, que pasó del 19,3 % al 16,4 %.

El Gobierno aumenta el presupuesto para combatir la desnutrición

La Vicepresidencia informó que el Gobierno elevó a 473,41 millones de dólares el presupuesto destinado al combate contra la desnutrición crónica infantil en 2026. El monto representa un incremento frente a los 336,19 millones de dólares que se asignaban en diciembre de 2023.

Según los datos de la institución, el presupuesto actual supera en un 40,8 % al registrado en ese período.

Los recursos buscan financiar acciones relacionadas con la salud, la nutrición y el desarrollo integral de los niños. También contemplan medidas para mejorar el bienestar de las mujeres durante el embarazo.

La planificación incluye iniciativas para garantizar el acceso a agua segura y servicios de cuidado. Estos componentes forman parte de las acciones que la institución vincula con la prevención de la desnutrición crónica infantil.

María José Pinto está al frente del Comité Intersectorial para la Prevención y Reducción de la Desnutrición Infantil. El presidente Daniel Noboa le delegó esta función en 2025.

Desde ese espacio, la Vicepresidenta debe coordinar la articulación entre las distintas instituciones involucradas en las políticas y acciones para combatir este problema.

El Gobierno sostiene que prevenir la desnutrición crónica infantil permite reducir las brechas desde los primeros años de vida. También considera que estas medidas contribuyen a generar mejores condiciones para el aprendizaje, la salud y el bienestar de las nuevas generaciones.

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