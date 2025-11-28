Una semana andina contra la desnutrición crónica infantil se institucionaliza en Ecuador

Fecha de publicación: 7 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de septiembre de 2026

El Ministerio de Salud Pública (MSP), este viernes, 28 de noviembre de 2025, en la provincia de Santa Elena, institucionalizó la Semana Andina de Lucha contra la Desnutrición Infantil (DCI). Esta propuesta surge como una iniciativa regional impulsada por el Organismo Andino de Salud – Convenio Hipólito Unanue y articula esfuerzos entre Ecuador, Bolivia, Colombia y Perú.

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Una semana para hacer frente a la desnutrición crónica infantil en Ecuador

Según la Cartera de Estado, la instauración de la semana andina contra la desnutrición crónica infantil busca recordar la importancia de la primera infancia y fortalecer la respuesta integral frente a la problemática.

La iniciativa se enmarca en el Plan de Intervenciones Priorizadas para el Abordaje de la DCI 2025, que promueve acciones coordinadas, políticas públicas más sólidas, empoderamiento comunitario y prácticas familiares saludables.

Los lineamientos de la propuesta en el país

Según declaraciones de Samuel Reyes, director Nacional de Alimentación Saludable y Nutrición del MSP, la corresponsabilidad de todos los sectores en la lucha contra la DCI.

Las intervenciones se alinean con la Estrategia Nacional Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil y con la conmemoración del Día Nacional de la Lucha contra la DCI, cada 30 de noviembre.

En Santa Elena, el MSP oficializó la Semana Andina de Lucha contra la Desnutrición Infantil, un hito regional para fortalecer la respuesta integral frente a la DCI y renovar el compromiso por la primera infancia.#ElNuevoEcuador pic.twitter.com/scnsXALpPb — Ministerio de Salud Pública 🇪🇨 (@Salud_Ec) November 28, 2025

Las zonas más críticas de DCI

Santa Elena ocupa el segundo lugar en prevalencia de DCI en menores de dos años, después de Chimborazo.

Durante la jornada, autoridades y especialistas participaron en el conversatorio ‘La niñez nos une: Compromisos nacionales y andinos para prevenir la desnutrición infantil‘. Analizaron la articulación entre las políticas nacionales y las intervenciones comunitarias, además del aporte de la inclusión y la protección familiar en la reducción de la DCI.

La realidad en Ecuador

La desnutrición crónica infantil afecta a 1 de cada 5 niños y niñas menores de 2 años. Se trata de un problema de salud pública.

En el caso de la desnutrición crónica infantil, hay secuelas claras:

Desarrollo físico deficiente

Mortalidad y enfermedades infecciosas

Dificultades de aprendizaje y deficiencia en rendimiento escolar

Enfermedades no transmisibles

Informe externo: Informe Unicef