Deslizamiento en Zamora Chinchipe deja dos personas fallecidas en una mina

Dos personas murieron luego de quedar atrapadas por un deslizamiento de tierra ocurrido en la madrugada de este martes 11 de agosto de 2026 en una mina del cantón Zamora, en la provincia de Zamora Chinchipe. El incidente ocurrió aproximadamente a las 01:30 en la mina Los Cañares, ubicada en la parroquia San Carlos de las Minas.

El derrumbe movilizó a trabajadores, familiares y equipos de emergencia hasta el lugar. Las personas que permanecen en la zona participan en las tareas de búsqueda y rescate. Los servicios de emergencia lograron recuperar dos cuerpos, mientras las operaciones continúan en el sitio. Las circunstancias que provocaron el deslizamiento todavía deben determinarse.

Trabajadores remueven el material entre los escombros

El deslizamiento ocurrió durante la madrugada y sepultó a trabajadores y maquinaria en la mina Los Cañares. En un primer momento, la información disponible señaló que dos personas estaban desaparecidas después del derrumbe.

Familiares y trabajadores permanecieron en el lugar para apoyar las labores de búsqueda. También solicitaron ayuda para reforzar las tareas de rescate y recuperación de las personas atrapadas.

Videos difundidos en redes sociales muestran a varios trabajadores en la zona afectada. En las imágenes se observa el uso de maquinaria pesada para retirar el material que dejó el deslizamiento. Entre los equipos utilizados aparecen tractores.

El terreno permanece inestable. Esta condición dificulta el trabajo de las personas que buscan entre los escombros y obliga a mantener las operaciones de rescate en la zona del incidente.

Recuperan dos cuerpos y continúan las operaciones

Las labores permitieron recuperar dos cuerpos de los trabajadores que quedaron atrapados tras el derrumbe. Los servicios de emergencia mantienen las operaciones de rescate en San Carlos de las Minas.

La emergencia se registró en una zona minera del cantón Zamora. El deslizamiento de tierra provocó la presencia de trabajadores, familiares y equipos de emergencia en el sitio para atender el incidente.

La información preliminar sobre el hecho indicó inicialmente que había dos personas desaparecidas. Posteriormente, los servicios de emergencia reportaron la recuperación de dos cuerpos.

Hasta el momento, las autoridades competentes no han entregado un pronunciamiento oficial sobre el incidente ni han confirmado de manera oficial el número total de personas afectadas.

Las circunstancias del deslizamiento y las condiciones en las que ocurrió el accidente deberán determinarse mientras continúan las labores de rescate y recuperación en la mina Los Cañares.

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