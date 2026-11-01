Deslizamiento cierra vía Nanegal-Palmito Chacapata en Pichincha

Fecha de publicación: 1 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 1 de noviembre de 2026

Un deslizamiento de tierra cerró la vía Nanegal-Palmito Chacapata este domingo 1 de noviembre de 2026. El hecho ocurrió en el sector Chacapata, en la parroquia de Nanegal, en el noroccidente de Pichincha.

La Prefectura de Pichincha informó que las intensas lluvias provocaron el deslizamiento en Nanegal. Por ese motivo, la vía permanece cerrada al tránsito vehicular. Además, la entidad coordina el desplazamiento de personal y maquinaria hacia la zona para atender la emergencia.

¿Qué recomienda la Prefectura de Pichincha?

Durante la época de lluvias, la Prefectura recomienda viajar preferiblemente durante el día. Asimismo, pide conducir con precaución y respetar las señales de tránsito.

¿Dónde queda Nanegal?

Nanegal es una parroquia rural del noroccidente del Distrito Metropolitano de Quito. La zona recibe visitantes por su entorno natural, sobre todo durante los feriados. Quienes viajan desde Quito deben tomar precauciones.

¿Qué falta por conocer?

Hasta las 10:45 de hoy, la Prefectura no ha informado todavía cuánto durará el cierre. Tampoco reporta personas afectadas ni viviendas con daños. Por eso, quienes planeen viajar al noroccidente deben revisar los canales oficiales antes de salir.

#Atención | Debido a las intensas lluvias, se registra un deslizamiento de tierra en la vía Nanegal–Palmito Chacapata, sector Chacapata, parroquia de Nanegal. La vía se encuentra cerrada al tránsito vehicular. Coordinamos el desplazamiento de personal y maquinaria hacia la zona para atender la emergencia. Durante la época de lluvias, recomendamos viajar preferiblemente durante el día, conducir con precaución y respetar las señales de tránsito. — Prefectura de Pichincha (@PichinchaGob) November 1, 2026

Cualquier emergencia se reporta al 911.

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Preguntas frecuentes sobre el cierre de la vía Nanegal-Palmito Chacapata

❓ ¿Qué pasó en la vía Nanegal-Palmito Chacapata?

Un deslizamiento de tierra, provocado por las intensas lluvias, cerró el paso vehicular en el sector Chacapata. ❓ ¿La vía Nanegal-Palmito Chacapata está cerrada o habilitada?

Está cerrada al tránsito vehicular, según la Prefectura de Pichincha. ❓ ¿Quién atiende la emergencia en Nanegal? La Prefectura de Pichincha coordina el envío de personal y maquinaria hacia la zona. ❓ ¿Hay ruta alterna hacia Chacapata? La Prefectura no la ha informado hasta ahora. ❓ ¿Qué recomiendan las autoridades durante la época de lluvias? Viajar preferiblemente durante el día, conducir con precaución y respetar las señales de tránsito.