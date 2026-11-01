Estos son los cierres viales en Quito este domingo 1 de noviembre

Fecha de publicación: 1 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 1 de noviembre de 2026

Quito tiene cierres viales este domingo 1 de noviembre de 2026. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) desplegó agentes en los exteriores de los cementerios de la ciudad. Además, tres actividades programadas modifican la circulación durante el día y la noche.

Agentes en los cementerios

La AMT informó que sus agentes resguardan la seguridad vial en los exteriores de los cementerios. Con ese despliegue, la entidad facilita la movilidad de los visitantes. El operativo responde a la afluencia previa al Día de los Difuntos, que se conmemora este lunes 2 de noviembre.

Cierres viales por la Ruta Basílica

La circulación motorizada cambia en la calle Venezuela por la Ruta Basílica. Según el plan operativo de la AMT, la actividad se desarrolla entre las 10:00 y las 19:00. Por lo tanto, quienes se movilicen por el Centro Histórico deben prever rutas alternas durante toda la jornada.

#PlanOperativoQuito | 🎊 Rutas de la ciudad 📍 Lugar: Ruta Basílica 🕓 Horario: 10H00 a 19H00 📅 Fecha: domingo 01 de noviembre 🧐 Conoce más detalles en los planes operativos de tránsito. ⬇️ https://t.co/HYfloraafl — AMTQuito (@AMT_Quito) November 1, 2026

Desfile Nocturno de la Vida y el Recuerdo

El I Desfile Nocturno de la Vida y el Recuerdo recorre la calle Reina Victoria. El evento está programado de 16:00 a 21:00. En consecuencia, el tránsito en ese sector del norte de la ciudad se modifica durante la tarde y la noche.

El ciclopaseo funciona con normalidad

El ciclopaseo se desarrolla en su horario regular, de 08:00 a 16:00. Su trazado va desde Las Cuadras, en el sur, hasta el parque De los Recuerdos, en el norte. Así, el circuito recreativo convive con los desfiles y las procesiones de la jornada.

Otros dos cierres viales en Quito vigentes

La AMT reporta un cierre en el Centro Histórico por trabajos en la vía. Se trata de la calle Bolívar, sobre Venezuela y Rocafuerte.

Asimismo, la agencia informó de un cierre en Cumbayá por un siniestro de tránsito. El cierre afecta al carril izquierdo de Río Santiago y Alfonso Lamiña, en sentido occidente-oriente.

Noticia en desarrollo

¿Qué recomienda la AMT?

La entidad pide a los conductores revisar los planes operativos de tránsito antes de salir. También recomienda atender las indicaciones de los agentes en los sectores con cierres. Finalmente, quienes visiten los cementerios pueden prever más tiempo de desplazamiento por la afluencia de la jornada.

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