Deslizamiento en la vía Puyo-Macas obliga a circular con precaución

Fecha de publicación: 9 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de noviembre de 2026

Un deslizamiento en la vía Puyo-Macas, en el sector Veracruz, en Pastaza, provocó el cierre temporal de esa carretera que une a la provincia con Morona Santiago, en la Amazonía del Ecuador. El incidente ocurrió en la madrugada de este 9 de noviembre de 2026 y obligó a suspender el paso en los dos carriles de ese tramo de la ruta también conocida como Troncal Amazónica.

Deslizamiento en la vía Puyo-Macas se registró en Veracruz

Un deslizamiento en la vía Puyo-Macas ocurrió a la 01:15, en el kilómetro 9 y generó afectaciones sobre la vía del cantón Pastaza. Esto porque grandes rocas, escombros y vegetación cayeron desde un talud en la carretera.

La alerta fue coordinada por el ECU 911, entidad que notificó a la Policía Nacional, Secretaría de Gestión de Riesgos, Cuerpo de Bomberos de la localidad y Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT), para que los funcionarios se trasladen a la zona y atiendan la emergencia.

📍 #Pastaza | Desde el @ECU911_ se coordina la atención de un deslizamiento de tierra registrado este lunes 9 de noviembre, a las 01:15, en el sector de Veracruz, cantón #Pastaza. 🚨 ⛰️ El deslizamiento provocó el cierre de la vía Puyo–Macas, en el sector Veracruz. 🚜 Personal de la Policía Nacional, Secretaría de Gestión de Riesgos y Cuerpo de Bomberos se encuentran en el sitio, mientras maquinaria del Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) trabaja en la limpieza y habilitación de la vía. ⚠️ Se recomienda a los conductores tomar rutas alternas y mantenerse informados sobre el estado de la carretera. — Coordinación Zonal 3 ECU 911 Ambato (@ECU911Ambato) November 9, 2026

El deslizamiento ocurrió por las intensas lluvias que se presentaron desde la noche del domingo 8 de noviembre en esa zona del Oriente del país.

El material cerró temporalmente la carretera

De acuerdo con la información emitida por el servicio de emergencia y la Cartera de Estado, el derrumbe provocó la caída del material sobre la vía Puyo-Macas, lo que impidió el tránsito normal de vehículos por más de ocho horas.

⚠️ ⟫ https://t.co/hw22zOID6p | El desbordamiento del río Burro de Manta se extendió a Montecristi https://t.co/cl956hKVhq — El Comercio (@elcomerciocom) November 9, 2026

Ante esta situación, se recomendó a los conductores tomar rutas alternas y revisar los reportes sobre el estado de la carretera en esa zona del país.

Instituciones activaron la atención de la emergencia

Las entidades de emergencia no han informado sobre personas afectadas por el incidente natural ni daños a vehículos. Los uniformados de la Policía Nacional cercaron la zona y desviaron el paso hasta que la maquinaria del MIT remueva los escombros para habilitar la circulación.

Las acciones de limpieza primero se concentraron en remover el material sobre uno de los carriles para que pasen los vehículos. Luego se retiraron los escombros restantes.

Continúan los trabajos y el monitoreo en el tramo

Pasadas las 09:00, el Ministerio informó que su personal operativo y maquinaria continuaban con las labores de limpieza, aunque la mayoría de escombros ya había sido retirada.

La entidad también señaló que mantiene el monitoreo permanente de todo el tramo de la carretera Pastaza E45 Puyo-Simón Bolívar para identificar y atender posibles novedades que puedan presentarse.

La circulación fue habilitada con precaución

Tras los trabajos ejecutados en la zona, las autoridades informaron que la vía se logró habilitar pasadas las 09:00. Sin embargo, debido a las condiciones derivadas del deslizamiento en la vía Puyo-Macas, se pidió a los conductores transitar con precaución.

Mientras continúan las labores de monitoreo en el corredor vial, las autoridades mantienen vigilancia sobre el sector para atender cualquier eventualidad relacionada con nuevos desprendimientos de material. Para esta jornada de lunes, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) ha señalado que las lluvias persistirán en esta zona con un nivel moderado.

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