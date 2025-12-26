Decomisan más de 480 kilos de musgo ilegal usados en adornos navideños en Ecuador

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Ministerio de Ambiente y Energía (MAE), en coordinación con la Policía Nacional, decomisó 482,52 kilos de musgo, bromelias y briofitas extraídos y comercializados de forma ilegal en distintas ciudades del país. Estos elementos suelen usarse en pesebres y decoraciones navideñas, pese a que su aprovechamiento está prohibido en Ecuador, informó la cartera de Estado, este 26 de diciembre de 2025.
Durante diciembre, ambas instituciones ejecutaron operativos a escala nacional como parte de la campaña “No arranques la piel de los bosques”. Las intervenciones se concentraron en plazas, mercados, parques y ferias navideñas, identificadas como puntos de comercialización informal de flora silvestre.
Las acciones de control se desarrollaron de manera simultánea en distintos puntos del país e incluyeron la retención de flora silvestre, la verificación de permisos de transporte y el control de la venta informal en espacios públicos.
El objetivo de los operativos es reintroducir la flora decomisada a su entorno natural. Sin embargo, el MAE informó que más de 300 paquetes de material vegetal no podrán ser restituidas, ya que el musgo fue pintado para simular material plástico, lo que impide su recuperación ecológica.
Entre 2021 y 2024, las autoridades retuvieron 1 055 kilos de musgo, briofitas, líquenes y bromelias destinados al comercio ilegal. Para el Ministerio de Ambiente y Energía, estas cifras evidencian la persistencia de esta práctica y la necesidad de fortalecer la corresponsabilidad ciudadana en la protección de los ecosistemas.
El Gobierno recordó que el musgo, las bromelias y las briofitas no son elementos decorativos. Estas especies cumplen funciones clave, como la regulación del recurso hídrico, la captura de agua de neblina, la protección del suelo frente a la erosión y el refugio de diversas especies animales.
“La extracción indiscriminada afecta directamente la salud de los bosques, especialmente en zonas altas y frágiles”, advirtió el Ministerio.
La cartera de Estado reiteró que la extracción, transporte, comercialización y compra de vida silvestre constituye una infracción ambiental. Según la normativa vigente, estas acciones pueden sancionarse con penas de cárcel de uno a tres años y multas de hasta 92 000 dólares.
Información externa: MAE
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