Decomisan más de 480 kilos de musgo ilegal usados en adornos navideños en Ecuador

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

Ministerio de Ambiente y Energía (MAE), en coordinación con la Policía Nacional, decomisó 482,52 kilos de musgo, bromelias y briofitas extraídos y comercializados de forma ilegal en distintas ciudades del país. Estos elementos suelen usarse en pesebres y decoraciones navideñas, pese a que su aprovechamiento está prohibido en Ecuador, informó la cartera de Estado, este 26 de diciembre de 2025.

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Ambiente y Policía incautan musgo ilegal y flora silvestre usada en pesebres navideños

Durante diciembre, ambas instituciones ejecutaron operativos a escala nacional como parte de la campaña “No arranques la piel de los bosques”. Las intervenciones se concentraron en plazas, mercados, parques y ferias navideñas, identificadas como puntos de comercialización informal de flora silvestre.

Las acciones de control se desarrollaron de manera simultánea en distintos puntos del país e incluyeron la retención de flora silvestre, la verificación de permisos de transporte y el control de la venta informal en espacios públicos.

Parte del musgo no podrá regresar a su hábitat

El objetivo de los operativos es reintroducir la flora decomisada a su entorno natural. Sin embargo, el MAE informó que más de 300 paquetes de material vegetal no podrán ser restituidas, ya que el musgo fue pintado para simular material plástico, lo que impide su recuperación ecológica.

Una práctica ilegal que persiste en el tiempo en Ecuador

Entre 2021 y 2024, las autoridades retuvieron 1 055 kilos de musgo, briofitas, líquenes y bromelias destinados al comercio ilegal. Para el Ministerio de Ambiente y Energía, estas cifras evidencian la persistencia de esta práctica y la necesidad de fortalecer la corresponsabilidad ciudadana en la protección de los ecosistemas.

Por qué el musgo no es un adorno

El Gobierno recordó que el musgo, las bromelias y las briofitas no son elementos decorativos. Estas especies cumplen funciones clave, como la regulación del recurso hídrico, la captura de agua de neblina, la protección del suelo frente a la erosión y el refugio de diversas especies animales.

“La extracción indiscriminada afecta directamente la salud de los bosques, especialmente en zonas altas y frágiles”, advirtió el Ministerio.

Sanciones por delitos ambientales

La cartera de Estado reiteró que la extracción, transporte, comercialización y compra de vida silvestre constituye una infracción ambiental. Según la normativa vigente, estas acciones pueden sancionarse con penas de cárcel de uno a tres años y multas de hasta 92 000 dólares.

Información externa: MAE

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