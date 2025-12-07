Un oso de anteojos apareció muerto en la comunidad Chiriapa Amazonas, en el municipio Sevilla Don Bosco, en Morona Santiago. El Ministerio de Ambiente y Energía conoció el hecho por una denuncia ciudadana y por la difusión de imágenes y comentarios en redes sociales. La institución anunció este sábado el inicio de una investigación oficial.

La especie corresponde al oso de anteojos (Tremarctos ornatus), el único oso nativo de Sudamérica y un mamífero emblemático de los Andes ecuatorianos.

Más noticias

Autoridades buscan la razón de la muerte del oso de anteojos

El Ministerio activó los protocolos y coordinó acciones con la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Contra el Ambiente y la Naturaleza (Unidcan). Los equipos se trasladaron al lugar para obtener información directa. En el sitio realizaron el levantamiento preliminar, tomaron indicios y abrieron pericias para identificar las causas de la muerte y posibles responsables.

Las autoridades incorporaron material fotográfico que una ciudadana entregó voluntariamente. Los técnicos analizan las imágenes como parte de la documentación que respalda el caso.

Riesgos para la especie y marco legal

El oso de anteojos enfrenta un alto riesgo de desaparición en el país. El Libro Rojo de Mamíferos del Ecuador lo registra en peligro de extinción y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) lo clasifica como Vulnerable. La deforestación, la fragmentación del bosque y la cacería ilegal aceleran la amenaza sobre esta especie.

El Ministerio recordó que el Código Orgánico Integral Penal protege a las especies amenazadas. El artículo 247 fija penas de uno a tres años de cárcel para quienes cazan, transportan o comercializan fauna protegida. La institución insistió en que la ciudadanía puede denunciar estos delitos para fortalecer la conservación de la biodiversidad.

📌[COMUNICADO OFICIAL]



A la ciudadanía👇 pic.twitter.com/hSQgBbbxWW — Ministerio de Ambiente y Energía (@EcuadorMAE) December 6, 2025

Enlace externo: el oso de anteojos

Te recomendamos