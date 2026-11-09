Agentes de la CTE regresan a las calles de Guayaquil pero no podrán emitir sanciones

Fecha de publicación: 9 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de noviembre de 2026

Noventa agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) se incorporan este lunes 9 de noviembre de 2026 a las labores de regulación vehicular en el norte de Guayaquil. El operativo responde a la necesidad de reforzar el control del tránsito ante posibles afectaciones por las lluvias y el fenómeno de El Niño.

Sin embargo, los uniformados no podrán emitir citaciones ni imponer multas a los conductores. Su trabajo se limitará a la regulación manual de la circulación y al control coordinado con la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), entidad que mantendrá la competencia para aplicar sanciones.

🤝 Fortalecemos el control del tránsito en Guayaquil.



Suscribimos un convenio de cooperación con la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), que permitirá contar con el apoyo temporal de 90 uniformados para reforzar la regulación vehicular en la ciudad.



Este contingente estará… pic.twitter.com/KOt11wPC0b — ATM Guayaquil (@ATMGuayaquil) November 9, 2026

Cinco vías del norte de Guayaquil tendrán presencia de la CTE

Los 90 agentes cumplirán funciones en cinco vías principales del norte de la ciudad:

Avenida Francisco de Orellana.

Avenida Pedro Menéndez Gilbert.

Avenida Benjamín Rosales.

Avenida Antonio Parra Velásquez.

Calle José María Egas.

La planificación contempla 22 puntos fijos de lunes a viernes, entre las 06:00 y las 21:00. Durante los fines de semana, el operativo abarcará 11 puntos, de acuerdo con la organización de las dos instituciones.

La presencia de los agentes busca reforzar la circulación vehicular en sectores estratégicos de Guayaquil, en un escenario de posibles emergencias por las condiciones climáticas.

#BOLETÍN | La CTE informa a la ciudadanía.



Léalo aquí 🔜 pic.twitter.com/DG7Km1BNPq — Comisión de Tránsito 🇪🇨 (@CTEcuador) November 9, 2026

La ATM conservará la facultad de emitir multas

Aunque los agentes de la CTE participarán en el control del tránsito, no tendrán atribuciones para sancionar a los conductores. La ATM conservará la competencia para emitir citaciones e imponer multas por infracciones de tránsito.

El personal de la Comisión de Tránsito se ocupará exclusivamente de dirigir la circulación de forma manual y coordinar las acciones con los agentes metropolitanos. Esta división de funciones forma parte del convenio entre ambas instituciones.

El convenio tendrá vigencia de un año

La colaboración entre la CTE y la ATM no es nueva. En noviembre de 2023, otros 90 uniformados de la Comisión de Tránsito apoyaron la movilidad en 32 intersecciones del norte de Guayaquil durante los cortes de energía eléctrica.

El nuevo despliegue también responde a una solicitud que la alcaldesa subrogante de Guayaquil, Tatiana Coronel, planteó el 27 de octubre durante una sesión del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, presidida por Roberto Luque. En esa reunión, Coronel pidió apoyo de uniformados para regular el tránsito ante las emergencias relacionadas con las lluvias.

El convenio tendrá una vigencia de un año, luego de la aprobación del plan operativo conjunto, o mientras dure el fenómeno de El Niño, según las disposiciones oficiales.

Te recomendamos