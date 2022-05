La Costa concentra el 51% de nacimientos inscritos en el 2021

Elena Paucar y Bolívar Velasco (I)

Ángela nació en su casa, en Santo Domingo. El 21 de julio del 2021 estaba marcado en el calendario de su mamá, Joselyn Mera, como la fecha tentativa para que viniera al mundo.

Pensé que sería bueno ir al subcentro de salud porque no tenía dolores -cuenta Joselyn-. Luego, repentinamente, sentí una contracción fuerte”.

Lo que ocurrió después fue tan rápido que su esposo Luis López solo tuvo tiempo para llamar al ECU-911. El audio que quedó grabado revive la voz nerviosa del padre y los gritos de desesperación de la madre; al final, con alivio, se escucha el llanto de Ángela.

Detrás del auricular, el paramédico Lucas Núñez dio cada una de las instrucciones para que naciera. Le pidió a Luis que girara levemente a la bebé en cuanto viera salir uno de sus hombros y que consiguiera una toalla para recibirla.

No pudo ser mejor”, dice Joselyn mientras carga a su bebé que ahora tiene nueve meses. “Se dio como Dios quiso y le agradezco al paramédico que siempre estuvo con nosotros en la llamada. Nunca nos abandonó”.

Santo Domingo de los Tsáchilas registró la tasa de inscripciones de nacimientos más alta del Ecuador durante el año pasado.

En esta provincia se registran 24 nacidos vivos por cada 1 000 habitantes, un indicador que también se ha mantenido alto en los dos años anteriores.

En 2019 la tasa de nacidos vivos en la tierra tsáchila, la primera en el ‘ranking’, fue de 29 por cada 1 000. Mientras que en 2020 fue de 19. Este análisis se hizo con base en los datos del Registro Civil y la población proyectada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) para cada año.

Las otras provincias, la mayoría de la Costa, que tienen tasas representativas de inscripciones de nacimientos son Los Ríos, Esmeraldas, El Oro, Manabí, Guayas, Tungurahua, Azuay y Pichincha. Así, en 2021, Los Ríos registró una tasa de 18 inscripciones por cada 1 000; Esmeraldas, con 17; El Oro, Manabí y Guayas con 16, respectivamente.

Otros nacimientos

Yanina Figueroa vio salir el agua fuente mientras intentaba avanzar por la vía Alóag-Santo Domingo hacia un hospital de la capital. Ese 31 de marzo, la carretera estaba cerrada por derrumbes y no podía viajar desde su natal Alluriquín.

Alguien supo de su emergencia y cinco horas después lograron llevarla al subcentro Augusto Egas, donde finalmente pudieron retirar a Caleb, a quien ella llama su guerrero, por todo lo que afrontó para mantenerse a salvo.

Jared no esperó llegar a un hospital. La madrugada del 27 de agosto de 2021 comenzó a incomodar a su mamá con intensos dolores de parto que apenas le permitieron dar unos cuantos pasos fuera de casa. Iba a subir una lomita para ir al centro de salud y no pude más -recuerda Génesis Arias, de 20 años-. Solo me acosté sobre unas hojas secas”. Allí nació su segundo hijo, en medio de la caña guadúa que crece en el recinto Toquillal de Quevedo (Los Ríos); pero su llanto no se escuchó.

Los rescatistas Francisco Muñoz y Edwin Cevallos recibieron la alerta de un recién nacido sin signos vitales. Trataron de avanzar en la ambulancia X566 de la Unidad de Rescate y Emergencias Médicas de la Comisión de Tránsito hasta donde llegaba el camino.

Corrimos por un sembrío de cacao, atravesamos un estero y cuando llegamos vimos al niño en la tierra -cuenta Muñoz-. No tenía pulso y empezamos con los masajes de reanimación. Fue un milagro”. Ahora los dos rescatistas son los padrinos del bebé.