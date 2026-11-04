Cortes de luz sin aviso afectan a Cotopaxi

Fecha de publicación: 4 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de noviembre de 2026

Las fallas eléctricas alteraron las actividades comerciales y municipales en dos cantones de Cotopaxi este miércoles 4 de noviembre de 2026. En Latacunga, los apagones y las variaciones de voltaje afectaron al menos a 25 barrios del centro y norte de la ciudad. En Pujilí, sectores de la parroquia La Victoria acumularon hasta 10 horas sin electricidad.

Los problemas comenzaron la noche del martes 3 de noviembre y continuaron durante la jornada del miércoles. Los cortes intermitentes y los cambios de voltaje provocaron la suspensión de actividades en varios establecimientos.

Apagones afectan a comercios

Después de 12 horas de fallas eléctricas, los negocios empezaron a sentir las consecuencias. Algunos comerciantes recurrieron a generadores para mantener sus actividades, mientras otros suspendieron sus labores por temor a daños en sus equipos.

Fallas eléctricas interrumpen trámites municipales

Los problemas con el suministro también afectaron la atención en oficinas municipales del sector de El Salto, en Latacunga. Usuarios se quedaron sin completar sus trámites durante la jornada del miércoles.

Los usuarios que acudieron a realizar gestiones municipales tampoco pudieron acceder con normalidad a la atención prevista.

En Pujilí, las fallas alcanzaron a sectores de la parroquia La Victoria. Allí, algunos puntos acumularon 10 horas sin electricidad, según los reportes de la jornada.

Elepco no explica las causas de los cortes de luz

La Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi (Elepco) no emitió una explicación sobre las interrupciones. El gobernador de Cotopaxi, Jorge Luis Baño, señaló que las fallas se deben a posibles trabajos de mantenimiento y problemas puntuales en la infraestructura eléctrica. Entre las causas que mencionó constan la caída de ramas o árboles sobre transformadores pero no se mencionó ninguna razón específica.

Mientras tanto los usuarios y comerciantes permanecen en zozobra sobre la distribución normal del servicio eléctrico y la realización de las actividades de manera regular.

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