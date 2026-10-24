Consulado de Estados Unidos en Ecuador abre una vacante laboral, estos son los requisitos

Fecha de publicación: 24 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 24 de octubre de 2026

El Consulado General de Estados Unidos en Guayaquil abrió una convocatoria laboral para contratar a un Investigador de la Unidad de Prevención de Fraude Consular. La institución ofrece una remuneración anual de 33 338,83 dólares, además de beneficios, para el profesional que ocupe el cargo. Los interesados pueden presentar su postulación hasta el 25 de octubre de 2026.

La vacante está dirigida a personas con formación universitaria, experiencia profesional y dominio avanzado de español e inglés. El puesto requiere habilidades analíticas para investigar posibles irregularidades en documentos consulares y revisar trámites relacionados con visas y pasaportes. El proceso de selección se realiza a través del portal oficial de empleo del Departamento de Estado de Estados Unidos, donde los aspirantes deben registrar su información académica y laboral.

Qué requisitos deben cumplir los aspirantes a la vacante

El Consulado General de Estados Unidos en Guayaquil busca un candidato con al menos dos años de estudios universitarios y un mínimo de tres años de experiencia profesional en áreas relacionadas con las funciones del puesto.

La convocatoria contempla perfiles vinculados con administración, gestión pública y Derecho. También admite experiencia o formación en investigaciones policiales, auditoría de siniestros y detección de documentos falsificados. Estas especialidades guardan relación con las tareas de análisis y verificación que desempeñará el investigador.

Los candidatos deben demostrar un dominio avanzado del inglés y el español, tanto en la comunicación oral como en la escrita. Además, necesitan competencias para realizar entrevistas de evaluación, verificar pruebas y consultar bases de datos digitales. La redacción de informes técnicos también forma parte de las habilidades que exige el cargo.

El manejo fluido de las herramientas de Microsoft Office constituye otro requisito del perfil. A esto se suma la idoneidad ética para proteger información confidencial y garantizar su manejo adecuado durante las investigaciones.

Entre las responsabilidades del cargo figuran las indagaciones sobre posibles fraudes relacionados con la emisión irregular de visas o pasaportes. El funcionario también dará seguimiento a los trámites de visas de inmigrante y no inmigrante. Asimismo, colaborará con el área dedicada a la atención y los servicios para ciudadanos estadounidenses.

La remuneración anual prevista para esta posición asciende a 33 338,83 dólares, más los beneficios contemplados en la oferta laboral.

Cómo postular al empleo en el Consulado de Estados Unidos

Los interesados deben completar su solicitud directamente en el portal oficial de empleo del Consulado General de Estados Unidos. Para iniciar el proceso, deben ingresar a este enlace

Una vez dentro de la plataforma, los aspirantes deben seleccionar el botón “Apply to This Vacancy”, que permite acceder al formulario de postulación para el cargo.

El sistema solicita información sobre los estudios realizados, la experiencia laboral, los idiomas que domina el candidato y las destrezas relacionadas con el perfil requerido. Por ello, es importante registrar los antecedentes académicos y profesionales de forma completa, de acuerdo con las exigencias de la convocatoria.

La plataforma permite modificar la información guardada antes de que termine el plazo de inscripción. Sin embargo, los postulantes deben enviar definitivamente el formulario dentro de la fecha establecida. Si no completan el envío antes del cierre, el sistema puede anular automáticamente la postulación.

El plazo para presentar los documentos y finalizar el proceso vence el 25 de octubre de 2026. Los interesados deben revisar los datos registrados y completar el envío definitivo antes de esa fecha para participar en el concurso público de méritos.

Esta convocatoria ofrece una oportunidad laboral en Guayaquil para profesionales con experiencia en investigación, análisis documental y áreas afines, que cumplan con los requisitos académicos, lingüísticos y técnicos establecidos por la representación diplomática estadounidense.

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