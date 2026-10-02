Conozca qué es la hepatitis A y qué hacer para prevenir el contagio en Ecuador

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

La suspensión de clases presenciales en una institución educativa de Quito, anunciada el miércoles 30 de septiembre de 2026 tras el reporte de casos de hepatitis A, volvió a poner el foco sobre esta enfermedad. Las cifras de este año muestran un aumento de contagios y una alta incidencia entre niños, mientras la prevención cobra relevancia ante la posibilidad de transmisión antes de que aparezcan los primeros síntomas.

¿Qué es la hepatitis A y cómo se contagia?

La hepatitis A es una infección aguda y contagiosa que afecta al hígado. El virus se transmite principalmente por vía fecal-oral, a través del consumo de agua o alimentos contaminados con pequeñas cantidades de heces infectadas. Las manos contaminadas también pueden facilitar el contagio.

La transmisión puede ocurrir durante el cuidado de una persona enferma, por el consumo de drogas recreativas o mediante prácticas sexuales como el sexo bucoanal.

Esteban Ortiz Prado, médico salubrista de la Universidad de las Américas, explica que una persona infectada puede contagiar el virus desde aproximadamente dos semanas antes de presentar síntomas. Esto dificulta identificar la transmisión solo a partir de quienes muestran señales de la enfermedad.

Casos de hepatitis A aumentaron un 31% en las últimas semanas

Ortiz cita datos del SIVE-Alerta de la Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública (MSP). Entre las semanas epidemiológicas 1 y 37 de 2026, Ecuador registró 2 311 casos notificados de hepatitis A, con una tasa de 15 por cada 100 000 habitantes.

La semana epidemiológica 37 sumó 97 casos, la cifra semanal más alta del año hasta ese momento.

Durante las últimas siete semanas analizadas, el promedio llegó a 77 casos por semana, frente a 59 en las semanas anteriores. La variación representa un incremento cercano al 31%.

Ortiz califica el escenario como un brote activo y no contenido. Además, sostiene que existe transmisión comunitaria sostenida y no únicamente brotes aislados.

Pichincha concentra 480 casos de hepatitis A

Pichincha registra el mayor número de casos del país, con 480 hasta la semana epidemiológica 37.

Sin embargo, la Amazonía presenta la tasa más alta por población, con 60,1 casos por cada 100 000 habitantes. En la Costa, la tasa llega a 4,1. Es decir, la cifra de la Amazonía resulta cerca de 15 veces mayor.

Napo registra 170,8 casos por cada 100 000 habitantes, una tasa más de 11 veces superior a la nacional.

Ortiz relaciona la hepatitis A con problemas de acceso a agua segura y saneamiento.

Niños de 5 a 14 años concentran el 48% de los casos

Los niños de entre 5 y 14 años registran 1 116 casos, equivalentes al 48% del total nacional. Casi seis de cada 10 casos corresponden a menores de 15 años.

Ortiz advierte que muchos niños pequeños pueden contraer la infección sin presentar síntomas. Por ello, considera que los casos notificados representan solo una parte de la transmisión real.

Colegio de Quito suspendió clases presenciales hasta el 4 de octubre

Una institución educativa de Quito suspendió temporalmente sus actividades presenciales después del reporte de casos de hepatitis A.

En el régimen Sierra, la medida empezó el miércoles 30 de septiembre y se extenderá hasta el domingo 4 de octubre de 2026. Para el régimen Costa, la suspensión rige desde el jueves 1 hasta el domingo 4.

La institución aprovechará este período para reforzar la limpieza, desinfección y control sanitario de sus instalaciones.

El establecimiento no fijó una fecha para el regreso a las aulas. El reinicio dependerá de la verificación de las condiciones sanitarias y del criterio de la autoridad competente.

¿Cuáles son los síntomas de la hepatitis A?

Los síntomas suelen aparecer entre dos y seis semanas después del contagio. Entre las principales señales constan cansancio extremo, malestar general, náuseas, dolor abdominal y pérdida de apetito.

La infección también puede causar orina oscura, heces claras y una coloración amarillenta de la piel y de la parte blanca de los ojos.

Ante estos síntomas, Ortiz recomienda acudir al médico, evitar la automedicación, no asistir a clases y no preparar alimentos para otras personas.

Los síntomas suelen desaparecer por completo en un plazo de dos meses.

Ortiz explica que la vacunación posexposición puede prevenir la enfermedad tras el contacto con una persona infectada. Para que cumpla esta función, debe aplicarse dentro de los primeros 14 días desde el último contacto.

El especialista recomienda esta medida para personas no vacunadas que viven con un caso confirmado y para contactos estrechos, como cuidadores, parejas o quienes comparten alimentos o baño.

En los colegios, recomienda la vacunación de compañeros de aula cuando existe más de un caso y hay evidencia de transmisión dentro del plantel. La medida también aplica para el personal y los niños de guarderías donde se detecte un caso.

Las personas sanas desde un año de edad pueden recibir una dosis de la vacuna contra la hepatitis A. Para menores de un año, Ortiz recomienda inmunoglobulina, debido a que la vacuna no está indicada para esa edad.

En personas inmunodeprimidas o con enfermedad hepática crónica, plantea vacuna e inmunoglobulina. Para mayores de 40 años, recomienda la vacuna y una valoración médica para determinar si también requieren inmunoglobulina.

Una dosis protege frente al brote actual. Para mantener una protección duradera, Ortiz indica una segunda dosis seis meses después.

¿Cómo prevenir el contagio de hepatitis A?

El lavado de manos con agua y jabón constituye una de las principales medidas de prevención. Ortiz recomienda hacerlo después de ir al baño, cambiar pañales y antes de preparar o consumir alimentos.

También aconseja consumir agua hervida o tratada y lavar bien las frutas y verduras.

En los establecimientos educativos, recomienda garantizar agua segura, jabón y baños en buen estado. Si aparecen casos, plantea revisar la calidad del agua e investigar a los manipuladores de alimentos.

Ortiz señala que el cierre y la desinfección de un colegio ayudan a reducir riesgos, pero no sustituyen la identificación de contactos ni la profilaxis dentro de los primeros 14 días.

Hepatitis a en Ecuador; preuntas frecuentes