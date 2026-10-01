Casos de hepatitis A obligan a suspender clases en colegio de Quito

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

Una institución educativa de Quito suspendió temporalmente las clases presenciales tras el reporte de casos de hepatitis A. La medida rige para los regímenes Sierra y Costa e incluye acciones de limpieza, desinfección y control sanitario en las instalaciones.

¿Hasta cuándo se suspenden las clases por casos de hepatitis A?

La institución comunicó la suspensión el miércoles 30 de septiembre de 2026 como una medida preventiva de protección sanitaria.

En el régimen Sierra, las actividades académicas presenciales se suspendieron desde el miércoles 30 de septiembre hasta el domingo 4 de octubre.

Para el régimen Costa, la suspensión empezó este jueves 1 de octubre y también se extenderá hasta el domingo 4.

La medida involucra a docentes, cadetes y personal administrativo. Durante estos días, la institución reforzará las tareas de limpieza, desinfección y control sanitario en sus instalaciones.

El regreso a clases presenciales todavía no tiene fecha

La institución no fijó una fecha para retomar las actividades presenciales. Antes del regreso a las aulas, se verificarán las condiciones sanitarias y se tomará en cuenta el criterio de la autoridad competente.

Una vez que existan las condiciones para el retorno, el establecimiento comunicará la fecha a través de sus canales oficiales.

¿Qué es la hepatitis A y cómo se contagia?

La hepatitis A es una infección aguda y contagiosa que afecta al hígado. El virus puede transmitirse cuando una persona consume agua o alimentos contaminados con pequeñas cantidades de heces infectadas.

El contagio también puede ocurrir durante el cuidado de una persona enferma, por el consumo de drogas recreativas o mediante prácticas sexuales como el sexo bucoanal.

¿Cuáles son los síntomas de la hepatitis A?

El cansancio extremo y el malestar general figuran entre los síntomas de la hepatitis A. La infección también puede causar una coloración amarillenta de la piel y de la parte blanca de los ojos.

Otros síntomas incluyen dolor abdominal, náuseas, pérdida de apetito, orina oscura y heces claras.

Los síntomas suelen aparecer entre dos y seis semanas después del contagio y desaparecen por completo en un plazo de dos meses.

Colegio con casos de hepatitis A en Quito; preguntas frecuentes