Un cóndor andino en estado crítico fue rescatado en las orillas del río Yanuncay. El hecho ocurrió en las inmediaciones de la vía Cuenca-Soldados.

El ave presentaba signos de debilidad severa y heridas por perdigones en el cuello y la cabeza.

El operativo de rescate fue liderado por el Ministerio del Ambiente, con la colaboración de la Fundación Amaru, ETAPA EP y la Fundación Cóndor Andino Ecuador.

📢 COMUNICADO | El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica informa: ⤵️ pic.twitter.com/qbK95pb114 — Min. de Ambiente, Agua y Transición Ecológica 🇪🇨 (@Ambiente_Ec) February 15, 2025

Más noticias

Estado de salud del cóndor y pronóstico reservado

El cóndor herido recibió atención médica inmediata en el sector de Pucán. Los especialistas detectaron hipotermia y descompensación, por lo que fue trasladado a Cuenca para otra evaluación médica.

En los exámenes se confirmó la presencia de al menos siete perdigones en el cuello y uno en la cabeza.

El presidente de la Fundación Amaru, Ernesto Arbeláez, indicó que el pronóstico es reservado, ya que las heridas afectan áreas sensibles y pueden comprometer la recuperación del ave.

Como parte del tratamiento inicial, se le administró terapia de fluidos y analgésicos para reducir la inflamación y estabilizarlo.

Además, se analizará la antigüedad de las heridas porque algunas se presumen que son recientes y otras tendrían más tiempo.

Los exámenes realizados al cóndor

Según Arbeláez, los rayos X muestran los perdigones en el cuello. El más preocupante es un perdigón alojado a un centímetro de la médula, “si lo hubiese tocado, habría provocado una muerte segura o que se quede invalido para siempre”.

Hay otro que está alojado en el cráneo, que preocupa por trauma encefálico. “Se está evaluando para analizar si se puede hacer una microcirugía. Es delicado”.

Aún no se sabe si podrá volver a volar. Para ello se realizaron una serie de exámenes como raxos X o de sangre. Unas muestras fueron enviadas a Quito para determinar si hay algún proceso de envenenamiento con presencia de plomo en la sangre por los perdigones.

Su evolución le preocupa a Arbeláez porque aún no se evidencia un cambio notorio en su comportamiento y no come por sí solo.

Investigación sobre el ataque y consecuencias para la especie

El Ministerio del Ambiente anunció que presentará una denuncia formal ante la Fiscalía Provincial de Azuay para investigar este acto de violencia contra la fauna silvestre.

Según el artículo 247 del Código Orgánico Integral Penal, los delitos contra especies en peligro de extinción tienen sanciones severas.

La ataques a los cóndores en Ecuador

El ataque a este cóndor andino refleja una problemática constante en Ecuador.

Según el censo de 2017, apenas 30 ejemplares habitan en la región sur, distribuidos en las provincias de Azuay, Loja, Morona Santiago, Zamora Chinchipe y El Oro.

En el ámbito nacional, la población de cóndores se estimó entre 120 y 130 individuos. Por ello, es considerada como una especie en peligro crítico de extinción.