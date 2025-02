El joven comerciante, Jorman Godoy -quien trabajaba en las calles de Guayaquil-, murió, luego de que fuera retenido por los agentes metropolitanos del Municipio.

La familia denuncia que los agentes metropolitanos lo retuvieron, se lo llevaron y presuntamente arrojaron su cuerpo sin vida.

El hecho sucedió el viernes 7 de febrero de 2025 en las calles Noguchi y Alcedo, en la zona de la Bahía de Guayaquil.

Al respecto, la empresa Segura EP indicó en un comunicado que el comerciante fue detenido y entregado a la Policía Nacional.

Denuncia contra los agentes metropolitanos de Guayaquil

Betzabeth Jaramillo, politóloga y activista de derechos humanos, hizo una denuncia, a través de su cuenta de X. Textualmente, dice: “Denuncio públicamente el presunto asesinato de un ciudadano venezolano a manos de la Policía Metropolitana de Guayaquil. No podemos permitir que se acabe con la vida de personas. El trabajo informal NO es un crimen y NO justifica la brutalidad policial”.

Ella exige que la Fiscalía y la CIDH investiguen de inmediato el hecho sucedido el 7 de febrero de 2025. Exige respuestas al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.

Además, se pregunta: ¿Dónde están las garantías de derechos humanos? ¿Hasta cuándo el abuso de poder contra los más vulnerables? La activista comenta que “Esto no puede quedar impune. Esto es una violación grave a los derechos humanos”.

#Urgente 📢 Guayaquil exige justicia por Jorman Godoy 🇻🇪🇪🇨⚠️



Familiares, vecinos y ciudadanos se han concentrado frente a la Municipalidad de Guayaquil para exigir justicia.



“Era comerciante, no era delincuente.”

“Era un buen joven.”

"Asesinado por la Policía…

A través de un video, una comerciante cuenta que el joven presuntamente asesinado era una persona trabajadora, un joven, que solo tenía la necesidad de trabajar. “Lo agarraron unos metropolitanos hasta golpearlo, lo dejaron en nada. Lo trajeron y lo tiraron, y murió. ¿Qué se hace en esta situación?

“Están resguardando un cuerpo, ¿qué están resguardando?, ¿qué están protegiendo ahora, si esa vida ya no está?, ¿qué cuidado? ¿Quién hace justicia?

La versión de la empresa Segura EP ante la muerte del comerciante en Guayaquil

En un comunicado, la empresa municipal Segura EP informa que, en la intersección de las calles Calixto Romero y Chimborazo, una agente de control municipal fue agredida físicamente.

La agresión era de varios comerciantes no regularizados de nacionalidad extranjera, mientras realizaban el control del espacio público.

En esas circunstancias, se aprendió a un individuo en la intersección de las calles Noguchi y Alcedo. Posteriormente, lo entregaron a la Policía Nacional, conforme a los protocolos establecidos.

Tras su detención, se trasladó al comerciante al UPC del Parque Chile, donde se llevaron a cabo los procedimientos correspondientes. “Posterior a ello, el ciudadano se retiró junto con sus familiares”.

Segura EP indica que colaborarán con las autoridades en las investigaciones para esclarecer la muerte de Jorman Godoy.

La Policía Nacional aclara cómo el comerciante de Guayaquil llegó a sus oficinas

La entidad habla de un lamentable incidente, suscitado la tarde del 7 de febrero en Guayaquil.

En su comunicado, se informa que aproximadamente a las 16:30 del viernes, los agentes de Control Municipal de Guayaquil habrían trasladado hasta la Unidad de Policía Comunitaria UPC Chile 3, al ciudadano Jordan G. (Jorman Godoy), en calidad de aprehendido.

Estaba esposado, quien, de acuerdo con el parte policial, presentaba ojos llorosos y que, a decir de los agentes de control, habría agredido a una de sus agentes.

El personal policial les indicó el procedimiento a seguir para la presentación de la denuncia ante la autoridad competente.

COMUNICADO OFICIAL ||



Frente al lamentable incidente suscitado en #GYE, donde falleció un ciudadano que se dedicaba al comercio informal, #PolicíaEcuador informa:

Sin embargo, los agentes habrían desistido de la denuncia en contra del ciudadano, por lo que se habría retirado por sus propios medios en compañía de un familiar.

Luego de este hecho, el personal policial recibió una llamada de alerta del SIS ECU 911. Se trasladaron hasta una casa de salud donde constataron el deceso de Jorman Godoy.

La Policía Nacional dice que está presta a colaborar de forma coordinada con la Fiscalía General del Estado para que se realicen las investigaciones.

Una protesta frente al Municipio de Guayaquil por la muerte del comerciante

Esta mañana del sábado 8 de febrero de 2025, comerciantes y familiares marcharon por Guayaquil. Además, acudieron al Palacio Municipal para exigir justicia.

Durante la protesta, gritaron ¡Justicia, justicia, justicia! Justicia para Jorman. “Era comerciante, no era delincuente”, “era un buen joven”, “asesinado por la Policía Metropolitana”.

La politóloga Jaramillo escribió en X que el “alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y la Municipalidad de Guayaquil (@alcaldiagy) guardan silencio ante el asesinato de Jorman Godoy”. “Mientras tanto, una familia clama justicia. Mientras tanto, Guayaquil marcha y exige respuestas”.

Según el post de Jaramillo, se sabe quiénes fueron. “Fueron los metropolitanos de la alcaldía de Guayaquil quienes lo golpearon hasta su último respiro”. “El silencio es cómplice. Exigimos justicia”.

¿Quién era Jorman Godoy?

Betzabeth Jaramillo dice en su cuenta de X que Jorman Godoy era un joven migrante venezolano, de 21 años, no era un delincuente. Era un trabajador honesto, sin antecedentes, con su visa y documentos en regla.

Godoy salió el viernes 7 de febrero, como todos los días, “a ganarse la vida vendiendo medias en la Bahía de #Guayaquil, pero no volvió a casa, dice Jaramillo. Ella acusa a los agentes metropolitanos del Municipio de Guayaquil de “golpearlo brutalmente hasta causarle la muerte”.