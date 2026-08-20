Cierran plazo de inscripciones para el bono destinado a mujeres estudiantes

El Gobierno cierra las inscripciones de acceder al bono de 482 dólares para mujeres estudiantes en las próxims horas. Conozca los requisitos para se parte del programa “Mujeres que transforman”.

El plazo de cierre para inscripciones al bono de 482 dólares para mujeres estudiantes

Las inscripciones para las 3 000 ayudas económicas del programa “Mujeres que transforman” se cierra este viernes 21 de agosto, según el cronograma establecido por el Gobierno, a través del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

El programa es un extipendio que se entrega a mujeres estudiantes matriculadas en instituciones de educación superior públicas técnicas o tecnológicas.

El objetivo del Gobierno con este bono es mitigar la deserción escolar y garantizar la permanencia académica en el segundo semestre, en los institutos técnicos y tecnológicos públicos.

Esta asignación económica no es reembolsable y está concebida como un estipendio directo para financiar rubros de manutención diaria, durante el ciclo académico.

Esto incluye: transporte, vivienda, servicios básicos y alimentación.

Requisitos para postular al bono

La convocatoria está dirigida de manera prioritaria a mujeres que pertenecen a grupos con mayor vulnerabilidad socioeconómica.

Entre ellas se incluye preferentemente a víctimas de violencia basada en género, personas con discapacidad permanente, ciudadanas de escasos recursos, ecuatorianas retornadas en situación de vulnerabilidad y mujeres pertenecientes a pueblos o nacionalidades del Ecuador.

El proceso contempla la adjudicación de 3 000 bonos y la postulación debe realizarse exclusivamente por internet, mediante la plataforma Pusak de la Secretaría de Educación Superior.

¿Quiénes pueden postular?

Para acceder a la convocatoria, las postulantes deben cumplir con varios requisitos obligatorios.

El principal es estar matriculada en una carrera de tercer nivel técnico, tecnológico superior o tecnológico superior universitario en un instituto público del país.

Además, la persona debe ser natural y encontrarse en pleno goce de sus derechos de participación ciudadana.

Otro requisito es no contar con un título académico previo del mismo nivel de formación al que corresponde la carrera que cursa.

Las postulantes tampoco deben ser beneficiarias o becarias activas de otros programas de ayuda económica del Estado.

Finalmente, deberán presentar documentación legítima, válida y verificable mediante el número de cédula de identidad en el portal oficial.

¿Cómo se realiza la postulación?

El trámite es exclusivamente digital y se gestiona mediante la plataforma Pusak de la Secretaría de Educación Superior.

Para completar el registro, las postulantes deben utilizar su número de cédula. El sistema realizará posteriormente la validación de la información socioeconómica y académica.

Los coordinadores de la convocatoria informaron que la plataforma permanecerá habilitada hasta la medianoche del viernes 21 de agosto de 2026.

El cronograma establecido no contempla prórrogas, por lo que las interesadas deberán completar el proceso dentro del plazo previsto.

Una vez finalizada la etapa de postulación y validada la información, se procederá con la adjudicación de los 3 000 bonos disponibles, de acuerdo con los criterios establecidos en la convocatoria.

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