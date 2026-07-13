CES interviene la Universidad Amawtay Wasi por segunda vez

El Consejo Nacional de Educación Superior (CES) dispuso una segunda intervención de la Universidad Amawtay Wasi este lunes 13 de julio de 2026. Esta decisión se tomó con seis votos a favor y cuatro abstenciones, tras analizar informes técnicos y jurídicos sobre la situación de la universidad intercultural.

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Motivos de la intervención de la Universidad Amawtay Wasi por el CES

La intervención se considera una medida excepcional respaldada por la Ley Orgánica de Educación Superior. Su objetivo consiste en realizar correcciones en el funcionamiento de la institución educativa, que alberga aproximadamente a 2 500 estudiantes, la mayoría mujeres y más de la mitad pertenecientes a pueblos y nacionalidades indígenas.

Pronunciamiento de la Universidad Amawtay Wasi

Luego de la decisión del CES, la Universidad Amawtay Wasi emitió un comunicado en el que afirmó que “no responde a partidos políticos, candidaturas, agendas electorales ni intereses ajenos a su misión institucional”.

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Además, defendió su autonomía responsable, el pluralismo, el libre pensamiento y la libertad académica. En consecuencia, aseguró que sus espacios institucionales no serán utilizados para proselitismo partidista ni para instrumentalización de la política.

Reclamos del rector

Días atrás, Armando Muyolema, rector de la Universidad Amawtay Wasi, acudió a la Comisión de Educación de la Asamblea para reclamar por las asignaciones presupuestarias necesarias.

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La universidad necesita 4.8 millones de dólares para concluir el año. Muyolema expresó: “Estamos reclamando un presupuesto justo, que no nos digan que no sabemos gestionar. En las mesas técnicas hemos demostrado nuestra capacidad y estamos dispuestos a conversar y dialogar”.

Informe extra: CES

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