La Universidad Amawtay Wasi, creada en 2018 como la primera universidad pública intercultural del país, advirtió que atraviesa una situación crítica debido a un drástico recorte presupuestario establecido en la Proforma del Presupuesto General del Estado 2026.

La universidad Amawtay Wasi explica que, para 2025, tenía asignados 7 056 300, pero desde agosto dejó de recibir recursos provenientes de créditos externos, los cuales representaban el 84% del financiamiento necesario para operar.

Esta situación afectó el desarrollo de actividades académicas, de investigación y de vinculación, obligando a destinar los recursos disponibles casi únicamente al pago de nómina y compromisos previamente certificados, señaló en un comunicado.

Para 2026, la Proforma presupuestaria reduce el financiamiento de 12 224 059,61 a 3 799 614,60, un recorte del 68,92% respecto al presupuesto codificado y del 46,15% frente a la proforma aprobada para 2025.

La Universidad advierte que esta disminución “desconoce el crecimiento de su comunidad universitaria y el aumento de su complejidad institucional“.

La situación académica de la universidad Amawtay Wasi

La universidad Amawtay Wasi acoge a más de 2 200 estudiantes, el 68% mujeres, muchas de ellas jóvenes indígenas y rurales.

Su comunidad representa a 15 nacionalidades y 18 pueblos indígenas.

Como universidad pública intercultural, la institución enseña 14 lenguas ancestrales y articula un modelo que integra saberes científicos, comunitarios y territoriales.

Impactos del recorte del Presupuesto para 2026

La universidad advierte que el recorte tendría efectos estructurales, entre ellos:

Afectaría el derecho a la educación de miles de jóvenes indígenas y rurales.

de miles de jóvenes indígenas y rurales. Debilitaría la revitalización lingüística y cultural .

. Pondría en riesgo un modelo educativo que sostiene la diversidad y la cohesión social .

y la . Impactaría a las 15 nacionalidades y 18 pueblos que estudian en la institución.

y que estudian en la institución. Impediría sostener la planta docente, actividades académicas, investigación y vinculación.

El presupuesto proyectado para 2026 también afectaría la capacidad de ampliar cupos y garantizar una educación superior inclusiva y de calidad.

El ‘llamado urgente’ de la universidad Amawtay Wasi

La universidad Amawtay Wasi expresó su preocupación por la sostenibilidad del proyecto intercultural y plurinacional que representa.

La institución solicitó una revisión urgente del recorte presupuestario planteado para 2026, con el objetivo de garantizar la continuidad de un modelo educativo “superior, intercultural y comunitario, pertinente y de calidad”.

