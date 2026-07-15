CES inicia intervención de la universidad Amawtay Wasi por 90 días y dispone suspender a sus autoridades

El Consejo de Educación Superior (CES) resolvió este miércoles 15 de julio de 2026 iniciar un proceso de intervención en la Universidad Amawtay Wasi por 90 días y la suspensión de sus autoridades.

Intervención de la Universidad Amawtay Wasi y suspensión de sus autoridades

El CES tomó esta decisión tras un segundo debate, donde se determinó que se configuraron las causales previstas en el artículo 199 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES).

Como parte de esta resolución, el CES suspendió a las máximas autoridades de la universidad. Según el organismo, esta medida responde a las causales establecidas en los literales a), b) y c) del mencionado artículo de la LOES.

Aplicación del procedimiento reglamentario

El Pleno del CES dispuso aplicar el procedimiento previsto en el artículo 45 del Reglamento de Creación, Intervención y Suspensión de Universidades y Escuelas Politécnicas. Esta acción surge debido a una situación de gravedad que afecta el funcionamiento institucional y los derechos de la comunidad universitaria.

Comisión asumirá la rectoría durante la intervención

Además, se designó una Comisión de Intervención y Fortalecimiento Institucional (CIFI), que asumirá la rectoría de la Universidad Amawtay Wasi mientras dure la intervención. Esta comisión será responsable de conducir la administración de la institución en el marco del proceso dispuesto por el CES.

Medida cautelar y temporal

El CES precisó que la intervención es una medida cautelar y temporal, orientada a solucionar los problemas que afectan el normal funcionamiento de la institución.

Entre los objetivos se encuentran garantizar la continuidad de los procesos académicos y administrativos, asegurar la calidad de la gestión institucional y precautelar el patrimonio universitario.

Esta resolución fue adoptada dentro de las competencias establecidas en la normativa vigente para los procesos de intervención en instituciones de educación superior en Ecuador.

Motivos de la intervención de la Universidad Amawtay Wasi por el CES

Esta es la segunda intervención a la Universidad Amawtay Wasi.

La intervención se considera una medida excepcional respaldada por la Ley Orgánica de Educación Superior. Su objetivo consiste en realizar correcciones en el funcionamiento de la institución educativa, que alberga aproximadamente a 2 500 estudiantes, la mayoría mujeres y más de la mitad pertenecientes a pueblos y nacionalidades indígenas.

Pronunciamiento de la Universidad Amawtay Wasi

Luego de la decisión del CES, en primer debate el pasado 13 de julio, la Universidad Amawtay Wasi emitió un comunicado en el que afirmó que “no responde a partidos políticos, candidaturas, agendas electorales ni intereses ajenos a su misión institucional”.

Además, defendió su autonomía responsable, el pluralismo, el libre pensamiento y la libertad académica. En consecuencia, aseguró que sus espacios institucionales no serán utilizados para proselitismo partidista ni para instrumentalización de la política.

Reclamos del rector

Días atrás, Armando Muyolema, rector de la Universidad Amawtay Wasi, acudió a la Comisión de Educación de la Asamblea para reclamar por las asignaciones presupuestarias necesarias.

La universidad necesita 4.8 millones de dólares para concluir el año. Muyolema expresó: “Estamos reclamando un presupuesto justo, que no nos digan que no sabemos gestionar. En las mesas técnicas hemos demostrado nuestra capacidad y estamos dispuestos a conversar y dialogar”.

Invervención de la Universidad Amawtay Wasi y suspensión de sus autoridades; preguntas frecuentes

❓ ¿Por qué el CES intervino la Universidad Amawtay Wasi?

l Consejo de Educación Superior (CES) intervino la Universidad Amawtay Wasi al determinar que se configuraron las causales previstas en los literales a), b) y c) del artículo 199 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES).

La decisión fue adoptada el 15 de julio de 2026, tras un segundo debate del Pleno del CES. El organismo señaló que existe una situación de gravedad que afecta el normal funcionamiento institucional y los derechos de la comunidad universitaria, por lo que dispuso aplicar el procedimiento establecido en el artículo 45 del Reglamento de Creación, Intervención y Suspensión de Universidades y Escuelas Politécnicas.

❓ ¿Cuánto tiempo durará la intervención de la Universidad Amawtay Wasi?

La intervención tendrá una duración de 90 días.

El CES calificó esta medida como cautelar y temporal. Durante este período, una Comisión de Intervención y Fortalecimiento Institucional (CIFI) asumirá la rectoría de la institución para garantizar la continuidad de los procesos académicos y administrativos, asegurar la calidad de la gestión institucional y precautelar el patrimonio universitario.

❓ ¿Qué ocurrirá con las autoridades de la Universidad Amawtay Wasi durante la intervención?

Las máximas autoridades de la universidad fueron suspendidas por disposición del CES.

Como parte del proceso de intervención, el Consejo de Educación Superior resolvió separar temporalmente a las autoridades universitarias y designó a la Comisión de Intervención y Fortalecimiento Institucional (CIFI) para asumir la administración de la institución mientras dure la medida excepcional.

❓ ¿Cuántos estudiantes tiene la Universidad Amawtay Wasi?

La Universidad Amawtay Wasi alberga aproximadamente a 2 500 estudiantes.

La mayoría del alumnado está conformado por mujeres y más de la mitad pertenece a pueblos y nacionalidades indígenas. La intervención tiene como uno de sus objetivos garantizar la continuidad de los procesos académicos y administrativos de la comunidad universitaria durante el período establecido por el CES.

❓ ¿Cuál fue el pronunciamiento de la Universidad Amawtay Wasi tras la intervención del CES?

La universidad afirmó que no responde a partidos políticos, candidaturas, agendas electorales ni intereses ajenos a su misión institucional.

En su comunicado oficial, la institución defendió su autonomía responsable, el pluralismo, el libre pensamiento y la libertad académica. Además, señaló que sus espacios institucionales no serán utilizados para actividades de proselitismo partidista ni para la instrumentalización política. Días antes de la intervención, el rector Armando Muyolema había solicitado ante la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional mayores asignaciones presupuestarias y señaló que la universidad requiere 4,8 millones de dólares para concluir el año 2026.

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