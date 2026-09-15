Así funciona la cedulación móvil en Ecuador y quiénes pueden recibirla en casa

Fecha de publicación: 15 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 15 de septiembre de 2026

Las brigadas móviles del Registro Civil atendieron a 45 562 personas entre enero y agosto de 2026 en Ecuador. En esos ocho meses, la entidad realizó 2 562 jornadas de cedulación fuera de sus agencias.

Guayas concentra más atenciones de cedulación móvil

Guayas registra 6 403 beneficiarios y ocupa el primer lugar entre las provincias que constan en el reporte. Después aparecen Manabí, con 4 224; Los Ríos, con 3 758; y Pichincha, con 3 526.

La lista continúa con Santo Domingo de los Tsáchilas, con 2 917; El Oro, con 2 862; Esmeraldas, con 2 603; Azuay, con 2 266; Tungurahua, con 2 088; y Loja, con 1 089.

¿Quiénes pueden recibir la cedulación fuera de las agencias?

Las brigadas recorren comunidades rurales y sectores de difícil acceso. También acuden a domicilios de adultos mayores, personas con discapacidad y ciudadanos con movilidad reducida cuando requieren atención en sus viviendas.

Por ejemplo, una brigada permaneció dos días en la parroquia González Suárez, en Otavalo. Los habitantes pudieron realizar el trámite en su comunidad, sin acudir a una agencia del Registro Civil.

Otro caso corresponde a Manuel Sarmiento, de 90 años. El adulto mayor, quien tiene movilidad reducida, renovó su cédula desde su domicilio en Loja. Su hijo, Minio Sarmiento, gestionó el trámite.

¿Cuántas brigadas de cedulación realizó el Registro Civil en años anteriores?

Durante 2024 realizó 2 810 brigadas y atendió a 81 934 personas. Para 2025, la cifra subió a 4 084 brigadas y 132 942 beneficiarios.

El reporte de 2026 contabiliza 2 562 brigadas y 45 562 personas atendidas hasta agosto, por lo que estas cifras no permiten una comparación anual directa con 2024 y 2025.

Cédula en Ecuador; preguntas frecuentes