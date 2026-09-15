Así funciona la cedulación móvil en Ecuador y quiénes pueden recibirla en casa

Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
Las brigadas móviles del Registro Civil atendieron a 45 562 personas entre enero y agosto de 2026 en Ecuador. En esos ocho meses, la entidad realizó 2 562 jornadas de cedulación fuera de sus agencias.
Guayas registra 6 403 beneficiarios y ocupa el primer lugar entre las provincias que constan en el reporte. Después aparecen Manabí, con 4 224; Los Ríos, con 3 758; y Pichincha, con 3 526.
La lista continúa con Santo Domingo de los Tsáchilas, con 2 917; El Oro, con 2 862; Esmeraldas, con 2 603; Azuay, con 2 266; Tungurahua, con 2 088; y Loja, con 1 089.
Las brigadas recorren comunidades rurales y sectores de difícil acceso. También acuden a domicilios de adultos mayores, personas con discapacidad y ciudadanos con movilidad reducida cuando requieren atención en sus viviendas.
Por ejemplo, una brigada permaneció dos días en la parroquia González Suárez, en Otavalo. Los habitantes pudieron realizar el trámite en su comunidad, sin acudir a una agencia del Registro Civil.
Otro caso corresponde a Manuel Sarmiento, de 90 años. El adulto mayor, quien tiene movilidad reducida, renovó su cédula desde su domicilio en Loja. Su hijo, Minio Sarmiento, gestionó el trámite.
Durante 2024 realizó 2 810 brigadas y atendió a 81 934 personas. Para 2025, la cifra subió a 4 084 brigadas y 132 942 beneficiarios.
El reporte de 2026 contabiliza 2 562 brigadas y 45 562 personas atendidas hasta agosto, por lo que estas cifras no permiten una comparación anual directa con 2024 y 2025.
El Registro Civil atendió a 45 562 personas mediante brigadas móviles entre enero y agosto de 2026.
Contexto: Durante esos ocho meses, la institución realizó 2 562 jornadas de cedulación fuera de sus agencias.
Guayas concentra la mayor cantidad de beneficiarios, con 6 403 personas atendidas.
Contexto: Después aparecen Manabí, con 4 224; Los Ríos, con 3 758; y Pichincha, con 3 526.
Las brigadas atienden en comunidades rurales, sectores de difícil acceso y domicilios de personas que requieren este servicio.
Contexto: La atención domiciliaria incluye a adultos mayores, personas con discapacidad y ciudadanos con movilidad reducida.
El Registro Civil desplaza brigadas hasta las comunidades para que sus habitantes realicen el trámite sin acudir a una agencia.
Contexto: Una brigada, por ejemplo, permaneció durante dos días en la parroquia González Suárez, en Otavalo.
Sí. Las brigadas pueden acudir a viviendas para atender a personas que tienen dificultades de movilidad.
Contexto: Manuel Sarmiento, de 90 años y con movilidad reducida, renovó su cédula desde su domicilio en Loja después de que su hijo gestionara el trámite.
En 2025, el Registro Civil realizó 4 084 brigadas y atendió a 132 942 personas.
Contexto: En 2024 se ejecutaron 2 810 brigadas, con 81 934 beneficiarios.
No de forma anual directa, porque los datos de 2026 corresponden únicamente al período entre enero y agosto.
Contexto: Hasta agosto de 2026 constan 2 562 brigadas y 45 562 personas atendidas, mientras las cifras de 2024 y 2025 corresponden a años completos.