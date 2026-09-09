Así puede registrar su cédula digital en Ecuador desde el celular

Fecha de publicación: 9 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de septiembre de 2026

Cerca de tres millones de ecuatorianos ya cuentan con su cédula digital en el celular. Entre 2025 y agosto de 2026, 2 915 384 ciudadanos registraron este documento, según la información del Registro Civil. La cifra refleja el crecimiento del uso de esta herramienta tecnológica impulsada por el Gobierno del presidente Daniel Noboa.

El registro comenzó en 2024, durante la fase inicial del servicio, cuando 99 699 personas obtuvieron su cédula digital. En 2025, el número aumentó a 1 297 189 usuarios. Mientras que, en los primeros ocho meses de 2026, otros 1 618 195 ciudadanos se sumaron al sistema y ya cuentan con el documento en sus dispositivos móviles.

¿Cómo registrar la cédula digital?

La ciudadanía debe descargar la aplicación DATA593 para acceder a la cédula digital. La plataforma está disponible en Google Play Store y App Store. Una vez instalada, los usuarios deben completar el proceso de registro y validación de sus datos.

Después de cumplir esos pasos, la aplicación permite acceder a la cédula digital emitida por el Registro Civil del Ecuador. DATA593 también reúne distintos servicios gubernamentales en un mismo espacio digital. El objetivo es facilitar el acceso a estas herramientas de manera sencilla y segura.

Jorge Osorio, director general del Registro Civil, resaltó el crecimiento del servicio y la respuesta de los ciudadanos. Según explicó, la transformación digital ya forma parte de los servicios que el Gobierno ofrece actualmente.

“Superar los 2,9 millones de cédulas digitales demuestra la confianza ciudadana en un Gobierno ágil, innovador y conectado con las necesidades de la gente”, señaló Osorio.

El funcionario también invitó a la ciudadanía a descargar DATA593. Destacó que la aplicación permite acercar los servicios públicos a los usuarios de forma directa, segura y eficiente.

La experiencia de los ciudadanos también muestra uno de los usos de esta herramienta. Diego Veintimilla, un joven médico quiteño, contó que descargó la aplicación después de renovar su cédula. Para él, llevar el documento en el celular representa una alternativa más cómoda para sus actividades profesionales.

“Renové mi cédula e inmediatamente descargué la App DATA593 para tener mi cédula digital”, explicó Veintimilla. Añadió que contar con este documento en su teléfono le permite tener mayor comodidad al realizar sus trámites profesionales.

La cédula digital tiene la misma validez jurídica

El documento digital mantiene la misma validez jurídica que la cédula física. Por eso, los ciudadanos pueden presentarlo tanto en instituciones públicas como privadas cuando necesiten acreditar su identidad.

Además, el registro de la cédula digital no genera un costo adicional para los usuarios. La ciudadanía puede realizar el proceso mediante la aplicación DATA593 y mantener el documento en su dispositivo móvil.

El Gobierno señala que esta herramienta forma parte de su apuesta por modernizar los servicios públicos. La administración de Daniel Noboa plantea así un modelo orientado a la eficiencia y al uso de tecnología para acercar los servicios estatales a la ciudadanía.

Los datos registrados hasta agosto de 2026 muestran el crecimiento de esta modalidad. Desde los 99 699 usuarios que participaron en la fase inicial de 2024, el sistema pasó a 1 297 189 registros en 2025 y alcanzó 1 618 195 durante los primeros ocho meses de 2026. En total, 2 915 384 ciudadanos registraron su cédula digital entre 2025 y agosto de 2026.

Gracias a las acciones impulsadas por el Gobierno del presidente Daniel Noboa, entre 2025 y lo que va de 2026 ya son cerca de 3 millones de ciudadanos quienes cuentan con su #CédulaDigital en Ecuador!📱🪪



Descarga la App Data593 y obtenla.

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