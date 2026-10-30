Bachilleres accederán a más de 2 000 becas para carreras técnicas

Fecha de publicación: 30 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 30 de octubre de 2026

Una nueva convocatoria académica abrió el proceso de recepción de solicitudes para que bachilleres del país cursen carreras técnicas y tecnológicas de tercer nivel sin costo, mediante la entrega formal de becas para estudios superiores a través del programa oficial “JovenTec”. La iniciativa dispone de un fondo estatal que supera los 5,2 millones de dólares, complementado por aportes de seis institutos y centros educativos particulares, con el fin de asumir la totalidad de los valores de matrícula y aranceles a lo largo de toda la formación profesional.

Modalidad virtual y becas para estudios superiores técnicos

La oferta formativa otorga títulos profesionales reconocidos de tercer nivel.

El proceso de registro ofrece un total de 2 618 cupos y permanecerá habilitado desde este 30 de octubre hasta el 8 de noviembre de 2026 en el portal web oficial. Las ayudas cubren programas académicos en modalidad en línea correspondientes a los niveles técnico superior, tecnológico superior y tecnológico superior universitario.

Entre las alternativas de titulación constan carreras como Educación Básica, Educación Inicial y Desarrollo Ambiental, las cuales se impartirán en centros educativos que suscribieron convenios de cooperación con el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (MINEDEC).

Perfil de los aspirantes y requisitos de inscripción

La convocatoria prioriza a personas en situación de vulnerabilidad económica.

El llamado está enfocado en bachilleres que hayan comenzado sus actividades formativas o que cuenten con la admisión confirmada para ingresar durante el segundo semestre de 2026 en alguna de las seis entidades cooperantes.

Como condición excluyente, los postulantes no deben poseer un título previo del mismo nivel formativo que financiará la subvención. Asimismo, las bases del concurso promueven de forma preferente la participación de integrantes de grupos prioritarios o que enfrenten condiciones de vulnerabilidad socioeconómica para asegurar la continuidad de sus trayectorias educativas.

Esquema de cofinanciamiento para cubrir la carrera

El Estado y las instituciones particulares asumirán el costo global por estudiante.

El modelo de financiamiento contempla que el Ministerio de Educación otorgue una asignación de hasta 2 000 dólares por cada estudiante beneficiario, mientras que los establecimientos particulares participantes completarán el saldo monetario necesario para saldar íntegramente los valores derivados de aranceles y costos de matrícula.

La ministra Gilda Alcívar señaló que el propósito de esta cobertura total radica en impedir que las limitaciones monetarias frenen la obtención de un título de tercer nivel y el progreso de los núcleos familiares.

Balance de ayudas educativas entregadas entre 2023 y 2026

Las asignaciones estatales abarcan tercer y cuarto nivel formativo.

La implementación de este esquema virtual se incorpora al paquete de medidas gubernamentales orientadas al desarrollo de competencias del talento humano nacional. Los balances de las carteras correspondientes registran que entre los años 2023 y 2026 se han concedido más de 566 000 becas y ayudas económicas dirigidas al financiamiento de estudios superiores de pregrado, posgrados de cuarto nivel y programas de capacitación técnica en diversas áreas del conocimiento.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Qué cubren las becas para estudios superiores del programa JovenTec?

Cubren el 100 % de los valores correspondientes a matrícula y aranceles durante toda la carrera técnica o tecnológica.

En el marco de la modalidad virtual y becas para estudios superiores técnicos, el programa entrega 2 618 cupos con un presupuesto público superior a 5,2 millones de dólares apoyado por seis instituciones particulares. La formación se cursa íntegramente en línea en áreas como Educación Básica, Educación Inicial y Desarrollo Ambiental.

❓ ¿Quiénes pueden postular según el perfil de los aspirantes y requisitos de inscripción?

Bachilleres admitidos o que cursen el segundo semestre de 2026 en las instituciones participantes y no tengan título de ese nivel.

Conforme al perfil de los aspirantes y requisitos de inscripción, las personas interesadas deben tramitar su registro en www.educacion.gob.ec entre el 30 de octubre y el 8 de noviembre de 2026. La convocatoria prioriza de forma directa la inclusión de aspirantes pertenecientes a grupos prioritarios o en condición de vulnerabilidad social.

❓ ¿Cómo opera el esquema de cofinanciamiento para cubrir la carrera de los beneficiarios?

El MINEDEC entrega hasta 2 000 dólares por alumno y los institutos particulares cubren el monto restante.

Al aplicar el esquema de cofinanciamiento para cubrir la carrera, el Estado y las seis instituciones cooperantes absorben todos los costos académicos del beneficiario. La ministra Gilda Alcívar resaltó que este mecanismo busca remover las barreras económicas para que las familias logren la profesionalización técnica.

❓ ¿Hasta qué fecha se recibirán las solicitudes para estas becas de educación superior?

La fase de postulaciones se mantendrá disponible desde el 30 de octubre hasta el 8 de noviembre de 2026.

Los aspirantes deben revisar el calendario formal ingresando a los canales digitales del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura para cargar los expedientes. El proceso se ejecuta en línea para viabilizar el ingreso directo al ciclo correspondiente al segundo semestre del año en curso.

❓ ¿Cuál es el registro de ayudas académicas en el balance de ayudas educativas entregadas entre 2023 y 2026?

Se han concedido más de 566 000 becas y ayudas económicas para educación superior y capacitación.

Dentro del balance de ayudas educativas entregadas entre 2023 y 2026, las asignaciones contemplan programas formativos de tercer y cuarto nivel, además de cursos de actualización profesional. Esta cifra refleja las acciones desarrolladas para impulsar la formación de profesionales en diversas ramas técnicas del territorio nacional.

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